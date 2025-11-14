Ето я секси каката на Никола Цолов (СНИМКИ)

Все красиви жени има около нашумелия български автомобилен пилот Никола Цолов. Наскоро той разкри връзката си с талантливата певица Крисия. Оказва се, че до 18-годишния състезател има и очарователна сестра, която го подкрепя плътно и е най-големият му фен. Нейното име е Виолета Христова, пише "България Днес".

Хубавицата е кака на Цолов и му помага във всички начинания още от малък. Блондинката навърши 27 години през лятото, докато Българския лъв ще отпразнува 19-ия си рожден ден този декември. Виолета е завършила Университета за национално и световно стопанство в София. Вили, също като по-малкото си братче, обича високите скорости.

Семейството на пилота.

Тя обаче не управлява болид, а си пада по ските. Чака с нетърпение зимния сезон, за да се спуска по пистите. Съдейки по публикациите й в социалните мрежи, Христова не показва да има мъж до себе си. Тя често споделя новини, свързани с кариерата на Никола. Любопитно е, че Виолета е подписала петицията, свързана с убитото куче Мая. Сестрата на Никола агитира и други да се присъединят към исканията за по-строги мерки срещу жестокостта към животните.

Каката е голяма красавица.

Цолов има специална връзка със семейството си и е много близък с него. Майка му Мирослава е учител по музика, а баща му Димитър е IT специалист и има директорски пост.

"Благодарен съм на родителите си, защото ме изградиха като човек, като характер. Те създадоха дисциплината около мен", признава самият Никола. "Аз съм микс между двамата. Майка ми е по-емоционална и артистична, а баща ми е по-научен и точен човек. Така се получава точният баланс", казва още пилотът.

Виолета е на 27 г.

Той се е устроил от години в испанския град Валенсия, където плътно до него винаги е била майка му. Тя от своя страна прославя българската култура по чудесен начин. Ръководител е на фолклорен танцов и музикален състав. Преподава не само на българчета, но и на испанци, а концертите, които изнасят, се радват на много голям интерес.

Семейството се радва за успехите на Цолов

Цялото семейство е много щастливо от новината, че Никола Цолов ще дебютира във Формула 2 още в края на сезон 2025. Стана ясно, че Българския лъв ще се състезава с "Кампос" в последните два кръга от шампионата - в Катар и Абу Даби.

"Приятна изненада е, че ще направя дебюта си във Формула 2 още тази година за последните два кръга от шампионата. Много съм благодарен на "Кампос Рейсинг" за доверието и за това, че ми дават тази възможност. Работих изключително упорито и се чувствам готов да направя тази стъпка. Нямам търпение да науча колкото се може повече и да спечеля ценен опит преди сезон 2026", коментира Цолов.