Ева Кикерезова проговори за БНТ: Имах нужда от глътка въздух, дори махнах телевизора вкъщи

Счупих си пръста, имах нужда от глътка въздух, дори махнах телевизора вкъщи, казва водещата

След години пред екрана обичаната синоптичка Ева Кикерезова реши да си подари време за себе си и семейството.

"Не съм приключила с телевизията и БНТ. Никога не казвам никога, просто имам нужда от глътка въздух и взех това, което ми трябва", сподели Ева пред "България Днес" с онази топла своя усмивка и продължи: "Лятото успях да падна и да си счупя палеца на крака, което вече беше принудителна почивка. Имало е нужда явно повече да се застоя, а Господ си знае работата".

"Не мога да преценя дали ефирът ми липсва, но със сигурност съм доста по-спокойна", категорична е хубавицата. Красивата блондинка призна: "В момента даже не гледам телевизия, махнали сме я вкъщи. Не съм гледала новините от януари, чета каквото ми излезе в социалните мрежи. По това се ориентирам горе-долу какво се случва. Нямам любимо предаване, но за да съм в час с останалите хора, понякога гледам избрани моменти от риалититата. Основно слушам подкасти, имах нужда от изолация и детокс".

Ева все пак не е далеч от медийния свят, защото разработва свой здравен подкаст. "Исках да повиша осведомеността на хората за здравето. Често излизаме от лекарския кабинет с повече въпроси, отколкото отговори, защото докторите нямат време да обясняват на пациентите си всичко от А до Я. Подкастът е мястото, където истински специалисти говорят ясно и разбираемо", обяснява магнетичната дама.

На слуховете за преминаване като водеща на "COOL...T" по Би Ти Ви Ева реагира спокойно: "Аз съм в неплатен отпуск от БНТ. Това за Би Ти Ви не знам откъде дойде, нито някой се е интересувал, за да му го кажа, нито нищо. Много се радвам, че Петя Дикова пое предаването, защото тя е негов създател. Обадих й се да я поздравя, приятелки сме отдавна, и да я предупредя, че никога не са ми предлагали да ставам водеща там, а и да бяха, щях да откажа. Коректен човек съм".

Днес за Кикерезова приоритет номер едно е семейството. Говори с обич за децата си Николай, Елена и малката Екатерина, която е вече първокласничка. "Ети е голям характер - винаги знае какво иска и не се притеснява да го заяви. Попива и от сестра си, с която имат малка разлика. Аз помагам на Ети с писането, защото е левичарка, а аз пиша и с двете ръце", смеейки се, разказва грижовната майка.

"Дълго време се опитвах да балансирам между работата и децата, но разбрах, че това ме изтощава напълно" признава Кикерезова. "Затова избрах семейството. Искам да съм активна майка, не просто присъстваща и да спестя на рожбите си психотерапията в бъдеще. Не съм ги записала на столова, аз им приготвям обяда всеки ден. Децата са малки само веднъж, а телевизията ще почака", завършва Ева.