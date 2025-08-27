Евгения от „Диви и красиви" БИТА от гадже и изхвърлена от кола

Евгения от риалити шоуто на Нова телевизия „Диви и красиви“ е имала кошмарна връзка преди години.

Потресаващата история разказа самата тя пред останалите участници. 28-годишната масажистка е преживяла както физически, така и психически тормоз. Евгения е била бита от бивше гадже, а при раздялата им е изхвърлена от кола, и то в движение. Признава, че вече е преживяла този мъчителен за нея период и се надява да открие любовта.

Засега в предаването масажистката е насочила вниманието си към тенис треньора Николай, който е на 38 години. Той дори публично й призна, че я обича. Но двамата вече изпитват съмнения за бъдещето на връзката си. Самият Николай след края на снимките е неразделен с друг участник в риалитито - Марсел. Двамата постоянно качват видеа в социалните мрежи, на които са заедно и не спират да се забавляват.