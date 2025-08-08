Фънки стана Херкулес на Царево, Койна с куче на самотен плаж

Димитър Ковачев-Фънки стана истински Херкулес, но не в Ню Йорк, а в Царево, след като с много чувство хумор и шарж зае легендарната героична поза на Арнолд Шварценегер. C типичното си чувство да прави шоу Фънки застана като Шварци във филма, който навремето го направи известен "Херкулес в Ню Йорк".

Само че в случая мястото е родното Царево, бивш Мичурин, и новоизкопания от Коцето басейн на вилата му, с който фолкзвездата ce похвали преди няколко седмици, че собственоръчно действа с багера. Фънки обаче не спря дотук и демонстрира способности по плуване за изненада на колегата. Първо започна една дължина с бруст, после продължи с кроул и след това смая Константин с делфин.

Тези дни родните звезди са се отдали на плажуване по пясъка, камъните и басейните. Някои, предимно певците, използват времето и за изяви по дискотеки, а артистите понякога отскачат до театъра да радват публиката с изкуството си.

Тяло на показ изяви Койна Русева. 55-годишната актриса и това лято предпочете да се къпе и припича на по-усамотените плажове по северните черноморски скали. И демонстрира тяло, за което много 20-годишни момичета могат само да й завиждат. А с това напомни една знаменита карикатура от близкото минало, на която баби гледат как минава една мацка с куфари, която се оказва самата Лили Иванова. А една от бабите пита другата дали това не е тяхната съученичка от горния клас. Та и с Койна Русева така - явно съученичките й има на какво да завиждат.

Койна неведнъж е признавала, че обича самотните плажове, където е само с кучето си - немска овчарка или почти само с него. Стане ли дума за тяло обаче, никой не може да надмине Маги Сидерова - нито мъжете, нито жените. От нея направо избива на втрещяващо здравословен живот, който хич не се постига само с броене на облаците по небето, а с желязна дисциплина и много упорити тренировки. И това си личи особено много на плажа. А тези дни Маги е в родния курорт Албена.

Сидерова на 17 септември ще навърши 51, но на това тяло много от елитните ни 20-годишни спортистки могат само да завиждат.

Деян Неделчев, познат по едно време у нас и с псевдонима Икебаната, показва също страсти да ходи по Северното Черноморие. Там певецът се превърна в любимец освен на феновете и на един Джак Ръсел териер. Енергичното куче толкова си го е харесало, че плува с Деян, а после се припича за кратко и все гледа да се качи върху главата му. Тези дни Неделчев е и в компанията на поетесата и преводач Марина Дженеро. Каталунката много обича родните певци и е помогнала на Неделчев да направи хитовете си на испански. А Деян пък я взе за участие в главната роля на най-новия си клип „Каква жена".

Докато чака да се финализира разводът й с Християн Гущеров, Светлана Василева отскочи и до плажа. Тя твърди, че за това е взела кредит, за да се чувства по-добре. Русокосата майка на 4 деца явно проявява завиден бизнес нюх, но с това, не изоставя и времето за почивка и забавления.

Умения по каране на различни видове лодки показват и други любимци на публиката. Така певецът Любо Киров демонстрира как кара моторна лодка, наречена „Морски крал“. Той обясни на публиката: „Малка пауза за капитан Киров след супер емоционалните концерти във Варна, Пловдив и Горна Оряховица! Връщам се, за да продължим турнето в Стара Загора и Бургас.