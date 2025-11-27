Фолкпевица от агитката на "Левски" възпя бързата помощ (СНИМКИ)

Фолкпевицата Дейзи, която е част от агитката на "Левски", възпя бързата помощ.

Силиконовата изпълнителка, която е от новото поколение представителки на попфолка, избухна с ново парче, в което замеси родните парамедици, макар и за любовни болежки.

Певицата мечтае за попфолк кариера

Ето и част от текста на песента "Бърза помощ":

"Звънни на Бърза помощ да те спасяват,

в устните отрова, но изкушават.

Паля те с очи, без да те пипам,

искаш ли, кажи ми, пак повтори.

Звънни на Бърза помощ, става страшно.

Аз съм ти порок, да ме спреш - забрави".

"Завършила съм Национално музикално училище "Любомир Пипков" в София с народно пеене. От малка пея, но професионално се занимавам с музика от една година. Мечтата ми от дете е да съм певица и вече се сбъдва", разказа пред "България Днес" Дани Стефанова, както е истинското име на изпълнителката от столичното село Кокаляне.

Дейзи е с изкусителна визия

Дейзи започва с фолклорна музика, но решава да продължи кариерата си в попфолка.

Другата й голяма страст освен музиката е футболният отбор на "Левски". Фолкизпълнителката почти не пропуска мач на любимия отбор и може да бъде видяна на трибуните редом до най-емоционалните ултраси в агитката на "сините". Появата й на стадиона не остава незабелязана заради изкусителната й визия.

Стефанова в сърцето на "синята" агитка

"През свободното си време обичам да излизам, да се забавлявам, да пътувам и да тренирам", казва още за себе си Дейзи, която се подготвя за шеметна кариера в попфолка.

Има музикално образование

Клипът към песента й "Бърза помощ" е сниман в студио в столицата. Режисьор на видеото е Добромир Николов, текстът е на Полина Петкова, а музиката и аранжиментът - на Томислав Петров.