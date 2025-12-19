Мария Илиева става радиоводещ! Певицата разкрива как е свалила 50 кг

Преди няколко дни Мария Илиева стана радиоводещ. По-точно красивата певица беше ководеща на Атанас Стоянов в "Любими песни за любими хора" по БГ Радио. Навръх рождения си ден на 1 декември тя се превъплъти доста успешно в светски журналист с магазинно предаване, като лично приемаше обажданията, поздравите и пожеланията на хората. Мария също така сподели емоционални случки от живота и кариерата си и зареди вечерта на слушателите с добро настроение.

Добрите новини за ослепителната брюнетка не спират. Пак на рождения си ден тя представи най-новия си дует с Прея "DIVA х2". Фенове са категорични, че парчето има потенциал да стане тотален хит. На 13 декември Илиева се включи в мегаспектакъла „Това е Рождество“ в зала „Арена 8888". Там заедно с Любо Киров, Миро, Анелия, Тенорите на България, Ансамбъл „Българе" тя участва в благотворителна инициатива против войната по пътищата.

Хората нямаше как да не забележат, че изпълнителката на „Нищо“ е с видимо променена визия, пише „Галерия“.

Тя е отслабнала, изваяла е ефирна снага и изглежда в перфектна физическа форма, гарнирана, разбира се, с много женственост и елегантност. Очевидно Мария Илиева се чувства, както и изглежда, защото тя сияе, коментират фенове. Наскоро дамата открехна сърцето си за своите почитатели, като говори пред рубриката на Мариян Станков-Мон Дьо за „Събуди се“ в ефира на NOVA.

„Минала съм през какво ли не за тези близо 4 години, в които се опитвам след раждането на моята дъщеря София да върна формата си, да вляза в някакъв мой стандарт, който ми дава усещане за лекота, в който мога на сцена да се движа с леки крачки, без да ме болят краката. Защото аз бях почти 100 кг., след като родих София“, сподели Мария.

По време на бременността със сина си Александър, който роди от бившия футболист Георги Михайлов в началото на 2018 г., Мария Илиева качи няколко килограма, но бързо влезе във форма. След като стана майка за втори път на дъщеря си София през 2021 година от актуалния си любим - бизнесменът Александър Междуречки, певицата дълго води битка с килограмите. Вижда се, че тя е отслабнала изключително разумно, с голям труд и упоритост, защото дамските й форми са като на манекенка и това бе забелязано още през лятото, когато музикалната звезда позира по бански.

В социалните мрежи много последователки я питат как е постигнала този изумителен ефект. Мария обещава, че ще помогне на дамите, които не се харесват с излишните килограми, като направи свой подкаст, в който да сподели опита си. Бащата на сина й Алек - Георги, от години живее в Белгия, а Александър Междуречки се грижи за момчето като за свое дете и двамата адаши се разбират перфектно. Актуалната половинка на Илиева е син на легендарния бивш кмет на София Петър Междуречки. Той е градоначалник в столицата между март 1978 и 19 юни 1986 година. През този период е изграден НДК и реконструирана голяма зона около него, включваща Южния парк и жк „Иван Вазов", разширен е булевард „България", построени са и жилищните комплекси, известни на столичани като "Зоните". Общо по това време са построени около 120 хиляди нови жилища.

Половинката й Александър има успешен бизнес и Мария Илиева е щастлива, че открива любовта, макар и след 40-те. Днес тя е на 48, с невероятна кариера и най-вече обичана жена и майка. С Алек се запознават по време на ковид пандемията чрез певицата Сантра, която e тяхна обща приятелка. "Имам прекрасен човек мъж до себе си и това ми дава свобода. Той е опора на мечтите ми. Алек е всичко, от което аз имам нужда като човек, за да се чувствам щастлива, стабилна и смела", споделяла е Мария.

Самата тя е предопределена за музиката. Расте в семейството на Ваня Монева, диригент на едноименния хор, а баща й Красимир Илиев е концертмайстор на Софийския духов оркестър. Мария ходи на уроци по пиано и солфеж от петгодишна възраст. Започва да пее на шестгодишна възраст. Първата й професионална група е "Високо".

Отдават и се и точните науки - завършва Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски", следва "Застрахователен бизнес" в УНСС, а магистратурата й е по „Международни отношения". Освен като изпълнителка, хората обичат Мария и като жури в "Гласът на България“. Има участия като жури и като гост-музикант и в „Маскирания певец“, а също и в „Като две капки вода“.