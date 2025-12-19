Гунди се взе за велик! Отказва да играе на камерната сцена в Народния театър https://hotarena.net/laifstail/gundi-se-vze-za-velik-otkazva-da-igrae-na-kamernata-scena-v-narodniya-teatar HotArena.net

Павел Иванов – звездата, която изгря с гръм и трясък след ролята си в „Гунди – легенда за любовта“, вече отказва участия на камерна сцена. Това разкриват източници зад кулисите на Народния театър.

По думите им актьорът бил толкова търсен и ангажиран, че спокойно можел да си подбира както ролите, така и сцените. Апостол Карамитевата зала, която побира едва 90 зрители, за него вече била „тясна“.

Така в спектакъла „В цвета на дълбоките води“, режисиран от актрисата Бойка Велкова, на мястото на Иванов влиза друг красавец – Даниел Върбанов. А във „Виновният“ на режисьора Юрий Дачев Павел ще бъде заменен от колегата си Христо Терзиев.

Въпреки отказите, Иванов остава част от трупата на Народния театър и в момента играе на голямата сцена в хитовите постановки „Двубой“ (реж. Мариус Куркински), „Коварство и любов“ (реж. Асен Шопов) и „Венецианският търговец“ с режисьор Явор Гърдев.

Билетите за спектаклите с негово участие се изчерпват за броени часове. Телефонът му не спира да звъни, покани валят отвсякъде, а графикът му е запълнен месеци напред.

Освен това Иванов вече няколко сезона е част от популярните театрални хитове „Петък вечер“ и „Неделя сутрин“. Именно те предизвикват истинска тийнейджърска истерия – момичета от цялата страна пътуват специално, за да гледат Павел и колегата му Филип Буков, които в момента са абсолютните секссимволи на родния театър.

А докато театърът му носи популярност, телевизията е на път да го изстреля още по-високо. Павел Иванов е новата звезда в предстоящия шести сезон на най-хитовия български криминален сериал „Под прикритие“, пише „Ретро“.