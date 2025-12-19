Наталия Кобилкина свали цените! Търси си Аполон

Чаровната брюнетка Наталия Кобилкина е родена на 23 ноември 1983 г. в Ростов на Дон, в семейство на потомствени лекари и има две сестри. От малка се увлича по психологическа литература и започва да посещава едни от първите тренинги и семинари по психология и личностно развитие в Русия. На 18 години прави първия си непрофесионален семинар в Руско-американски проект по комуникация между студенти. Там тя стартира „Клуб по комуникация“. Кобилкина откровено говори за интимните отношения между мъжа и жената и затова мнозина погрешно я мислят за цинична и повърхностна. Не, тя просто има смелостта да каже на глас това, което всички правят, но някои са прекалено лицемерно морални, за да изрекат глас.628

Рускинята е пример за дама, която постоянно иска да се самоусъвършенства и цял живот учи. Завършва бизнес психология и клиническа психология в руския Научноизследователски институт по семейна психотерапия и медицинска психология. На 20 започва работа в сферата на човешките ресурси в култовото списание „Космополитън" в Казахстан, пише "Галерия".

Сексоложката води семинари за личностно самоусъвършенстване на дами в цял свят, за да им помогне да открият пътя към щастието, хармоничните отношения с другия пол, самочувствието и сладките трепети на женствеността. В залите се тълпят хора, а сред нейните „ученички“ са успели бизнесдами, амбициозни студентки, момичета с хубави професии в международни компании, най-обикновени девойки.

Тези дни Кобилкина ще води семинари на тема "Не търси богат мъж, стани богата жена". Курсовете ще се провеждат в София, Пловдив и Лондон, където изкусителната специалистка е много търсена и ценена. И да не си мислите, че Наталия е някаква снобка, която бърка в джоба на богатите, тя често прави промоции. Например семинарът „Как да се превърнеш в зряла и магнетична жена - управлявай енергията си“ е паднал от 149 лева на 44,51 лв. След като преминат обучението, дамите ще изпитат женски практики, които лекуват сърцето и връщат увереността, ще научат ритуал за освобождаване от старата болка и неуспехите, както и медитации за прошка, женственост и приемане.

Запознава се с първия си съпруг - българина Делчо Добрев, в Москва през 2007 г. Двамата се женят и по-късно същата година заминават да живеят в България. Година след пристигането си у нас се свързва с Ангел Лазаров от Института по невро-лингвистично програмиране, с който правят съвместен семинар на тема „Успешна комуникация с другия пол". През 2009 г. напуска Института по НЛП и основава своята фирма „Учебен център по сексология и щастливи отношения", а по-късно - „Академия Щастлива жена“. Кобилкина става изключително популярна през 2012 г., когато започва да води собствената си рубрика „Мъжът и жената интимно“. Участвала е в "Денсинг старс“, „Хелс кичън“, желан гост е във всички медии.

Освен от книгите и от обучителните семинари, психоложката учи от самия живот. Развежда се със съпруга си Делчо Добрев през 2015 г. Отпреди сватбата цели 11 години са заедно, но така и нямат деца. Решението идва по взаимно съгласие, малко след като той става веган и последовател на учението на Петър Дънов. Разделят се като възрастни хора, без скандали.

През 2017 г. успешната дама се омъжва повторно за гръцкия бизнесмен Такис Дретакис през 2017 г. През 2019 се мести да живее в Гърция, а през 2020 – в Лондон. На 27 февруари 2019 г. ражда сина си Филип - може би най-голямото щастие в живота й. Тя постоянно е на участия, пътува много по света, изнася семинари. Когато, е заета с безкрайните си ангажименти на работещо момиче, именно Такис гледа малкия Филип. През 2023 г. Наталия обяви, че се развежда и с гърка. И с него запази добри отношения.

На приливи и отливи са и отношенията с родителите й. Дълги години тя имаше проблеми с баща си Сергей. Публично е признавала, че той е много красив, висок мъж. И уточнява загадъчно, че „хубав мъж може да е само чуждия", намеквайки, че е отчуждена от баща си. Това вече е в миналото и са много близки, както трябва да бъдат баща и дъщеря. После пък имаше проблеми с майка си. Тя била много властна и контролираща, което предизвиквало огромен стрес. Упреквала я, че учи хората на любов, а не може да забременее. След раждането на сина й Филип и този момент е вече в миналото. Рускинята дори често отскача до Ростов на Дон да види родителите и сестрите си. Малкият юнак често е с нея по време на пътуванията й.

Що се отнася за това дали отново има мъж до себе си, в социалните мрежи сексоложката често намеква, че е щастлива, удовлетворена и обичана. Тя обаче не разкрива има ли изобщо тайнствен джентълмен и кой е той. Но в типичния си откровен стил казва, че не би си легнала с мъж, който няма пари, а и задължително трябва да има физиката на Аполон.