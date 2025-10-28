Гаджето на Рачков с нов салон, сама се издържа

Бившата адреналинка Виктория Кузманова отваря нов салон. Затова тя алармира своите приятели в инстаграма си.

"Време е за нещо ново! Започвам тежки ремонти, за да сменя локацията на салона. Ще споделям с вас през каква трансформация минава едно помещение, за да се превърне в уютно място за всички наши клиенти. Освен това разширяваме екипа и търсим желаещи да се присъединят към нас", написа красивата Вики в нета.

Самата хубавица участва в цялостната подготовка за новия сезон, като избира сама дизайна, цветовете и всичко, което ще има в новото помещение.

След като вече няма "Господари на ефира", където танцуваше, Вики намери своя дейност, която я удовлетворява и се радва на много клиенти - направи свой салон за красота.

Малко след това стана и гадже на водещия на "Като две капки вода" Митко Рачков и отново продължи да работи, въпреки че спокойно можеше и да си почива, по думите на нейните колеги, тъй като Рачков много я глези.

"Винаги е имало много хора при нея, всички я ценят заради широката й усмивка и позитивно настроение. Освен това всеки ден е на работа и посреща хората, които познава от години, като се вълнува от живота им. Изобщо не се големее", казват от салона й. Като шефка Вики също е готина.

През следващите месеци новият салон ще бъде подготвен за още други процедури, които все още се въртят в главата на красавицата.

Според близките й Вики винаги е разчитала сама да изкарва парите си и именно това освен външността е харесал Митко Рачков в нея.

"Любовта им е истинска, двамата се разбират перфектно, както и дъщеря й Карина е в добри отношения със сина на Рачков от Христина Апостолова - Димитър Рачков-младши, който в момента учи в чужбина. Самият Рачков също се разбира прекрасно с доведената си дъщеря. Тримата бяха пуснали в нета хубави кадри от почивката им заедно през лятото. На един от фотосите Рачков гребе кану с Карина, а Вики ги снима.

Дъщерята на красивата танцьорка подкрепя майка си във всичко, с което се захване. Баща й е Явор Зейн, с когото Вики имаше 12 години брак, а след това се разведе с него. Рачков пък никога не се е женил. Е, явно е намерил най-сетне точната жена. Дано!