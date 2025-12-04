Гей скандал с Виктор от „Ергенът“: Не помня дали съм бил интимен с мъже https://hotarena.net/laifstail/gey-skandal-s-viktor-ot-ergenat-ne-pomnya-dali-sam-bil-intimen-s-mazhe HotArena.net

След като стана ясно, че в тайното му тефтерче са записани имената на над 106 жени, а нощното му шкафче е пълно със секс играчки, Виктор от „Ергенът: Любов в рая“ хвърли още една бомба. Той красноречиво коментира слуховете за гей наклонностите си, като отговори, че не помни дали е правил секс с мъже, разкри Intrigi.bg.

„Ако кажа, че не съм, ще ме кенсълнат ли като хомофоб? Финален отговор: НЕ ПОМНЯ“, написа Виктор в Инстаграм, тагвайки участничката в неговия сезон Кристина. „Камъните“ по нейната градина бяха по повод снощния епизод, в който Криси заяви, че не помни запознанството си с Калоян отпреди предаването. Аналогично – и Виктор няма спомен дали е спал с мъже или не.

И докато повече приеха отговорът му за закачка и шега, според други сексуалният живот на бизнесмена е пъстър не само откъм жени и е напълно възможно да е експериментирал със своя пол.

Колкото до прословутото тефтерче, в което записва сексуалните си преживявания, Виктор уточни, че такова отдавна вече няма. „Само ще спомена, че за мен тези преживявания винаги са насочени повече към удоволствие за партньора, а не за мен“, великодушно подчерта ергенът.

А дали партньорът е от мъжки или женски пол, остава загадка…