Какво се случва с Бубето? Ергенката Любомира посрещна празниците в болнциата

Тревожен сигнал за здравето на Любомира Христова от риалити формата „Ергенът" развълнува феновете й дни след Коледа. Почитателите на красавицата се притесниха, след като тя публикува снимка от болнично легло, на която се вижда абокат на ръката й.

Любомира споделя, че това не е търсене на съчувствие, а искрен призив да не забравяме най-важното. Хубавицата призна, че за първи път не е прекарала Коледа със семейството си, което я накарало да осъзнае колко често приемаме здравето и близките си за даденост, пише "България Днес".

До момента тя не е дала повече подробности за състоянието си и няма нови публикации след болничния кадър.

Нека да има подкрепа и надежда за Любомира, че бързо ще се възстанови и ще празнува Нова година с близките си!