Хванаха Криско в кражба (ВИДЕО)

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Първият сингъл на Криско за 2013 година се завъртя в ефира успоредно с обвинението за плагиатство. Оказа се, че парчето Drope Some, за което Криско твърдеше, че е авторско всъщност е взето „назаем“ от американския му колега Тайга, научи HotArena.net.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Само преди няколко седмици самият рапър стана лице на кампания срещу пиратстването в интернет. В интернет обаче избухна истински скандал, след като се разбра за кражбата на музиканта.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Основният бийт на песента на Криско е почти едно към едно с този на „Bitch You Betta Have My Money“ на Тайга. Парчето е излязло още март миналата година, докато това на Криско бе записано едва през декември.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">В комбинация с факта, че Криско преди време участваше в кампания срещу пиратстването, ситуацията е направо жалка. А много от феновете на младия рапър окончателно се разочароваха от него, особено след гафа с отказа му да пее благотворително преди време.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">В интернет пространството вече се чуха коментари, че певецът е започнал да копира фолк певиците — взима чужда мелодия и само й сменя текста, без да вземе предвид авторските права, пишат от „България Днес“.</span></p> <p><iframe src=\"http://www.youtube.com/embed/hHmvWU1WpD8\" frameborder=\"0\" width=\"560\" height=\"315\"></iframe></p> <p> </p> <p><iframe src=\"http://www.youtube.com/embed/FNCo607EtHg\" frameborder=\"0\" width=\"560\" height=\"315\"></iframe></p>