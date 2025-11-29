Интимна татуировка носи късмет на Кошмара от ЦСКА (Снимки)

Интимна татуировка носи късмет на новата звезда на ЦСКА Леандро Годой. Нападателят, известен с прякора Кошмара, е изрисувал инициалите на своята съпруга Камила на деликатно място – в долната част на корема си. Татуировката представлява сърце, в което са вплетени първите букви от имената на двамата.

Оказва се, че рисунката определено му носи късмет. Годой не спира да бележи голове в българското първенство. През миналия сезон той стана голмайстор №1 на Първа лига с екипа на „Берое“, а сега продължава да „къса мрежи“ и за ЦСКА.

Кошмара и Камила са заедно още от тийнейджърските си години. Съпругата му също е аржентинка, а двамата вече имат две деца. Цялото семейство живее в България, като след престоя си в Стара Загора вече успешно се адаптира и към живота в София.

Докато Годой се бори със защитниците в Първа лига, красивата Ками се изявява като инфлуенсърка. Тя е миньонче и е с една глава по-ниска от 185-сантиметровия нападател. Двамата продължават да демонстрират силната си любов един към друг. Наскоро тя отпразнува рожден ден, а Лео за пореден път ѝ се обясни в любов.

Публикувано от „България Днес“