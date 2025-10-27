Карлос Насар награби гаджето в джакузи! Фенове: Внимавай! (СНИМКИ)

Олимпийският и световен шампион по щанги Карлос Насар тренира като звяр в залата, но добре знае и как да зареди батериите, когато почива!

Любимецът на България сподели в социалните мрежи интимни мигове със своята нова половинка, волейболистката Александра Костадинова. Влюбените споделят горещо джакузи и не крият любовта си! Снимките моментално събират купища разнопосочни коментари, пише "България Днес".

„Браво, сега е време да правиш малки карлосчета", гласи един от тях. „Млади, красиви и влюбени“, казва друг. Не липсват, разбира се, и критици: „Бате Карло, тази жена ще ти развали режима“, предупреждава загрижен за спортната форма на щангиста коментиращ.

Напук на подобни мнения, Карлос и Александра изглеждат влюбени до небесата.

Волейболистката разказа в свои интервюта как е пламнала искрата между нея и Карлос.

„Запознанството ни с Карлос беше напълно случайно“, споделя Александра. Вечер, в която дори не очаквах нещо необикновено да се случи, всъщност именно тогава открих всичко. Бях на ресторант, където той бе компанията си, и нашите маси се оказаха една срещу друга. Погледите ни просто се срещнаха и веднага почувствах нещо специално – искра, която трудно може да се опише с думи.“

След като Карлос Hacap спечели по драматичен начин световната титла на шампионата B Норвегия, приятелката му развълнува цяла България с емоционално признание.

„Любов моя, нямам думи, с които да опиша това, което чувствам Александра“, сподели. „И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери от гордост, от щастие, от любов. Обичам те, шампионе мой, повече, отколкото думите могат да поберат! Ти си моят свят!"