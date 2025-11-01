Колежка към Иван Иванов: Честит рожден ден, любов моя! (СНИМКА)

Тенис талантът ни Иван Иванов е гадже с германката с български корени Джесика Франке.

19-годишната хубавица сама показа кадри, на които двамата се прегръщат и целуват. Джесика изпраща куп сърца на Иван и се обръща към него с мили думи. Повод за това бе рожденият ден на спортиста. Шампионът от юношеските издания на „Уимбълдън“ и US Open навърши 17 години в четвъртък.

„Най-щастлив рожден ден, любов моя!“, пожела му Джеси. За романтичната авантюра между двамата „България Днес“ информира още през септември, като тогава Иванов и Франке все още не я афишираха публично из социалните мрежи. Сега вече явно са решили да не се крият и да се насладят на миговете заедно.

На едно от видеата двамата се разхождат прегърнати из улиците на Ню Йорк, а Иван нежно целува любимата си по бузата. На друга снимка двойката е усмихната на фона на огромно виенско колело, а трети кадър ги показва в летни дрехи край брега на морето.

Въпреки германското й гражданство оказва се, че Джеси има и българска кръв. Нейният баща е българин, като тя му честити празниците на чист български език в социалните мрежи.

За Иван, който се готви за академията на легендата Рафаел Надал в Испания дълго време се считаше, че е необвързан. Самият той е разказвал как целият му ден преминава в тренировки и училищни занятия и няма време за личен живот. Очевидно любовта е почукала на вратата и той е решил да съчетава спорната си кариера с любовната си авантюра с Джеси.