Личният охранител на Мартин Елвиса отряза пръстта на Марта Вачкова ВИДЕО

Димитър Димитров от Димитровград, който е личен охранител на Мартин Елвиса, върви по стъпките на своя шеф. След като собственикът на заведения участва в „Игри на волята“ през 2023 година, сега в екстремното риалити влезе и неговият верен пазител.

Димитър не е непознато лице за зрителите на Нова телевизия. Той се е снимал в сериалите „Братя“, „Алея на славата“ и „Откраднат живот“. В личния си профил в Инстаграм Димитров е качил и част от епизод, в който преследва с нож Марта Вачкова в подземен паркинг. Текстът под видеото е красноречив: „Кръцнах пръстчето на Марта Вачкова“.

Самият охранител във визитката си за „Игри на волята признава, че е голям фен на филмите и е изгледал повече от 1000. Доказателство за любовта му към седмото изкуство има дори по неговото тяло. Той си е татуирал образите на Ален Делон, Брус Лий и Киану Рийвс, пише „Филтър“.

Въпреки че е с визия на лошо момче, Димитър твърди, че до 11-и клас е бил пълен отличник. Разхайтил се, като дошъл от родния си Димитровград в София. „Аз съм върховен хищник, ще ги заровя всичките“ - закани се при влизането в риалитито Димитров.