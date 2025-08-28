Марсел от "Диви и красиви": Не съм приключил с Радослава!

Дразнител №1 в "двореца на любовта" си е набелязал старозагорката, но не пред камери

Избухливият Марсел обяви, че не е приключил с красавицата Радослава. Героите от любовното риалити "Диви и красиви" преживяха няколко инфарктни ситуации и отношенията им не се развиха така, като се искаше на мачото от Берковица.

"Нищо не е свършило! Да, накрая се ядосах малко. Може би съм казал нещо, което не мисля реално, но не смятам, че съм направил нещо кой знае какво", обяснява специалистът по телекомуникации, след като напусна палата на любовта.

Марсел, който се прослави като "дразнител №1" в романтичното риалити, се надява красавицата да му даде втори шанс, когато около тях няма камери. Докато бяха в къщата, отношенията между тях не вървяха гладко. Марсел се вбеси, защото тя не му обръща нужното внимание, и нещата ескалираха. По време на едно от предизвикателствата, в които мъжете трябваше да докосват нежно дамите, които бяха със завързани очи, Марсел си позволи да целуне Радослава. Действието, което тя не очакваше, предизвика истински крах в отношенията им. Брюнетката се почувства унизена, а действията на Марсел внесоха напрежение сред участниците и повдигнаха важни теми за доверието и агресията в обществото. Истинската буря настъпи, след като Радослава избра да играе с друг участник – Чефо, и отиде с него на романтична среща. Марсел не успя да скрие гнева си и я заля с грозни реплики, като си позволи дори да я замеря с капачки.

"В нея събудих много емоции, които никой друг там не успя. Тя просто беше решила да казва "не" и не даде шанс на никого. Надявам се това да се промени и да ме опознае. Тя е същата като мен, но с малко повече естроген. И освен това е най-красивото момиче, което съм целувал", признава Марсел.

32-годишният мъж твърди, че е постигнал всичко в живота. Единственото, което му липсва, е жена, която да отключи истинските му чувства. До момента Марсел признава, че е имал две дами в живота си, които са успели да покорят сърцето му. С едната се е разделил малко преди кастинга за предаването и категорично отказва да говори за нея, с другата още поддържат връзка, но признава, че отношенията им са били доста бурни.

"Бяхме заедно 4-5 години. Събирахме се, разделяхме се. Аз бях и военнослужещ, нямаше ме доста време. Тя живееше в София. После се хванах по корабите, пак ме нямаше, но се изяснихме. Казах й, че не искам да ми бъде гадже, а жена. Тя се съгласи. Бях й взел пръстен, дадох й го, но тя ми го върна, предполагам, защото не искаше да живее в провинцията", споделя любовните си разочарования риалити героят.