Мая Николова на една сцена с Брук от „Дързост и красота“

„Изключително много се радвам, че ще съм на една сцена с легендарната Брук, или Катрин, както е истинското име на жената, която участва в сериала „Дързост и красота“. Гледала съм я преди време, а доколкото знам, още го дават филма.“

Това каза пред „България Днес“, майката на националите по волейбол Александър и Симеон Николови - Мая Николова.

Мая, заедно с майката на Карлос Насар - Поли, и на Никола Цолов - Мирослава, ще са специалните жени, които ще присъстват на гала вечерта, когато ще се раздават наградите на списание „Гламур“ в четвъртък във Военния клуб.

„Като цяло не съм фен на дългите сериали, много не ги гледам иначе“, смее се Мая, като уточнява: „Но пък съм фен на добрите тв игри и „Трейтърс“ с участието на моя съпруг Владо много ми харесва, фен съм на мъжа си и това, което той показва там, е точно себе си, без лъжа, измама или прикритост“, каза Мая.

Николова е майка на 4 деца, треньор по волейбол и жена с твърди позиции. Въпреки всичките си житейски роли тя е категорична относно стила си, а анцугът е само за тренировки в залата. В ежедневието си тя предпочита спортно-елегантен стил, като често залага на дънки, клин и туника, докато разхожда децата. Тя твърдо заявява, че никога няма да я видим на 12-сантиметрови токчета или с екстеншъни. За Мая подобен начин на обличане не е въпрос на майчинство, а на принцип - тя не смята, че това е подходящият начин да привлечеш внимание, дори и да нямаш четири деца.

„Но разбира се, на актрисите всичко им е позволено. Работата им те от друго естество“, смята бившата волейболистка. Самата тя много харесва Катрин Кери Ланг и смята, че е прекрасна за своите 64 години.

Катрин Кери Ланг за първи път ще дойде у нас тази вечер. В четвъртък тя ще бъде отличена със специална статуетка „icon of the screen”, тъй като е корица на последния брой на списанието.

Световната звезда ще бъде посрещната с лимузина от летището Сред големите й желания е да посети Боянската църква. Ден след това Катрин ще отлети за снимки на нова голяма продукция.

„Тази година за мен е трансформираща - много неща направих за първи път с безстрашни скокове - първият ми филмов фестивал в Кан, първите ми международни модни корици, влизам в света на модата, който винаги съм обичала. В началото на годината си обещах да направя нови неща, за да отразят новото ми „аз“., Всичко е толкова смело, емоционално и преди всичко освобождаващо“, написа в инстаграма си Катрин за нещата, които й се случват напоследък. Звездата споделя, че след повече от 35 години в ролята на Брук Логан усеща нуждата да преоткрие себе си извън образа, с който е станала световноизвестна. Тя благодари за честта да е „Жена на годината“ на списанието след носителката Деми Мур, на която много се възхищава заради артистичността и силата на духа й.