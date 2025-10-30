Меди издуха всички! По-продаван е от Коцето и Андре Рийо https://hotarena.net/laifstail/medi-izduha-vsichki-po-prodavan-e-ot-koceto-i-andre-riyo HotArena.net

Концертът на фолкпевеца Меди на 8 март догодина в столичната „Арена“ се оказва най-търсеното събитие по отношение на онлайн продажбите на билети, показа проверка на „Телеграф“.

Първият голям самостоятелен концерт на изпълнителя, който неслучайно ще се състои навръх Международния ден на жената, заема първо място в Топ 10 на най-продаваните билети в най-голямата онлайн система за билети у нас.

Сред най-желаните събития напоследък попадат и самостоятелните концерти на Влади Ампов – Графа (15 ноември) и на Краля на валса Андре Рийо (4 февруари догодина), и двете в зала „Арена 8888“.

На четвърта позиция по интерес е мюзикълът „Зоро“ с участието на Владимир Зомбори, който ще се играе на 8 декември в зала 1 на НДК. Снощи на същото място се състоя и първото му представление, а билетите за него бяха разпродадени отдавна.

Петото място заема „Лекция №3“ на Камен Донев. Актьорът ще представи своите възгледи за силата на словото на 1 ноември – Деня на народните будители – в зала 1 на НДК.

Сред най-търсените концертни прояви у нас са и изявите на други двама големи родни фолкзвезди – Азис (13 февруари, като билетите за 14 февруари вече са изчерпани) и Константин (21 март догодина). И двете събития ще се проведат в зала „Арена 8888“.

На същото място ще се състои и шоуто на гръцката звезда Никос Вертис на 23 януари.

В Топ 10 попадат още концертът на „Фондацията“ заедно със „Сигнал“, Б.Т.Р. и „Тангра“, който ще се състои тази вечер, както и акустичният концерт „Параклис“ на „Молец“ на 5 ноември.

Прави впечатление, че в класацията липсва примата на българската музика Лили Иванова. Билетите за нейните концерти се продават чрез друга платформа, а проверка на „Телеграф“ показа, че за двете ѝ дати в София – 12 и 13 декември в зала 1 на НДК – все още има свободни места.