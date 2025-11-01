Милен Русков в скандал заради еврото: Евгений, ти си дърт впиянчен клоун!

"Евгений, страшно съжалявам, човек!"

Така можеше да започне най-неочакваното писмо в българската културна история - писателят Милен Русков, с ръка на сърцето и език на ръба, се извинява на либералния рицар Евгений Дайнов. Не заради някоя политическа интрига, а заради нещо далеч по-опасно - заради мнението си за еврото.

Иронията е, че именно авторът на "Възвишение" и "Чамкория", който превърна копнежа на Европа в национален мит, днес гледа на самата Европа с подозрение. В романа му героите мечтаят за просвещение, за култура, за свобода. В писанията му в нета - Русков мечтае да не въвеждаме чужда валута. Дайнов, разбира се, вижда в това трагедия, а Русков - спасение. А ние между двамата гледаме спора им като зрелищна комедия за българската интелектуална съдба.

Всичко започна преди няколко дни, когато Русков публикува пост, който разбуни духовете.

"Харесва ми, че тези хора вече открито съобщават, че събират подписи СРЕЩУ еврото. Не за запазване на българския лев, а СРЕЩУ еврото. Така и трябва да бъде. Тия гадни колониалисти, дошли тука да превземат страната ми. Която все пак е моя родина, в края на краищата. И тия дошли тука. Тия натрапници. Тия нахали. Дошли тия натрапници в дома ти и почнали да разместват мебелите. Абе я се разкарайте, евроидиоти! Англичаните са умни хора, чупиха ги тия навреме. А ние не!", написа авторът на "Възвишение" и "Чамкория".

Последва лавина от коментари. Едни хвалеха писателя за позицията му, други бяха ужасно разочароване от нея. Драмата стигна възвишението си, когато в нея се включи и политологът Евгений Дайнов.

"Бях смаян, когато прочетох романа "Възвишение" за първи път. Бях напълно замаян от таланта на автора. Преди това ми се беше случвало само с "Да убиеш присмехулник". И изведнъж този титан, този ненадминат днес български писател се включва - трайно и агресивно, в злия хор на най-долните копейки и изменници на Републиката, в най-гнусното сборище на най-пропадналите хейтъри. Как се случват тези неща? Изумен съм, наистина", написа Дайнов.

А Русков от своя страна нападна политолога с думите: "Дайнов, палячо, стига се прави на умник! Цял живот си бил един евтин хедонист, който иска да е*е студентки. И си си сложил татуировка на рамото да покажеш колко си готин, евтин посткомунистически дърт впиянчен клоун!".

Ден след това писателят се извини за думите си: "Евгений, страшно съжалявам, човек! Това беше ужасно нападение, с нищо непредизвикано. Чисто зло! Без цел, без посока, без намерение. Просто удря всичко, което му попадне пред очите. И ти тогава си ми попаднал пред очите. Съжалявам много, въобще не исках да те нападам, не си ми направил нищо лошо. Какво мога да кажа в свое оправдание? В действителност нищо, но все пак дай да опитам: Аз съм вече остаряващ човек, Евгений, твърде самотен и без планове за бъдещето. Ти да можеш нещо да ми предложиш? Съмнявам се. В трудно положение съм, Евгений. В бездна. Мисля, че това нещо ще ми види сметката. Много е силно, грамадно е като планина. Не знам как може човек да се пребори с него. Мисля, че ще ме утрепе. Но аз се боря де. Криво-ляво. Съпротивлявам се. Може и да оцелея някак, знае ли човек. Човек никога нищо не знае. Извинявай, във всеки случай. Постъпих ужасно", посипва с пепел главата си Русков.

Всъщност дилемата на гениалния писател според всички около него е ясна - той не се продава на соросоидите и заради това смята, че с еврото ще му бъде по-трудно да оцелее. За него чуждата валута не е просто парична единица, а символ на компромиси, загуба на достойнство и морална зависимост.

"В крайна сметка спорът за еврото е само фасада. Истинската тема е вечна - как интелектуалецът може да остане верен на себе си дори когато светът ни се срива - финансово, емоционално и всякак", споделя в защита на Милен Русков актрисата Ирен Кривошиева. Тя, както и спортистът Кубрат Пулев и Нешка Робева са твърдо "против" еврото и защитават мнението на писателя.

"Европа винаги е била като идеал за Милен Русков. Той е един от малкото български интелектуалци, които разпознават ценностите на европейските идеи, но отказват да ги приемат безкритично, само това мога да кажа", споделя и актьорът Филип Аврамов, който изигра една от главните роли във филма "Възвишение" - тази на Димитър Общи.

"Какво да ви кажа, освен че раздвижихме положението. Уха, и то как! Добре, бих казал на Евгений, а и на другите, които мислят като него: Защо да сме изменници на Републиката? Просто не искаме еврото! Не искаме интеграция! Не искаме да сме част от "европейското семейство"! Искаме просто да ни оставят на мира! Просто да ни оставят на мира, човек! А какви кухавели са всъщност тия евробюрократи! Ще се преструваш, че не знаеш ли? Тия са такива кухи лейки, че не ти е работа! Или ще кажеш, че има по-важни съображения? Е, ако има, аз не ги разбирам", написа последно по темата Русков, а Дайнов пак не му отговори.

Феновете обаче са настоятелни писателят да продължи да твори и да напише роман за новата България - трагикомедия в три тома, озаглавена - "Как загубихме душата си за петдесет цента".

И да, ако спорът между Евгений Дайнов и Милен Русков беше роман, вероятно щеше да се казва "Просвещението срещу Възраждането". Единият вярва в европейската модерност, а другият - в националната самобитност.

Евгений Дайнов вижда в еврото спасение, Милен Русков - проклятие. Единият мечтае за Европа, другият - за България преди Европа. Единият вярва в европейската модерност, а другият - в националната самобитност. А ние останалите се чудим - дали спорят за пари, идеи или просто за това кай е по-умен? А?