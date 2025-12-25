Коя е баба Юлия, която стана звезда на мегаконцерта на Хаузер в София и каква е връзката й с Лили Иванова (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/koya-e-baba-yuliya-koyato-stana-zvezda-na-megakoncerta-na-hauzer-v-sofiya-i-kakva-e-vrazkata-y-s-lili-ivanova-snimki HotArena.net

Възрастна дама стана звездата на вечерта на концерта на световноизвестния музикант Хаузер в зала "Арена 8888"! "България Днес" се запозна ексклузивно с колоритната баба, а историята й се оказа повече от интересна.

Тя е на 73 години и е сестра на покойната певица Светла Стоева. Именно звездата на родната естрада от 70-те години е жената, която се омъжва за Иван Пеев - голямата любов на примата Лили Иванова.

Баба Юлия бе на първите редици пред сцената на мегашоуто на хърватския виолончелист Степан Хаузер. Тя снима изявата му с телефон, пя и танцува. И получи неочаквана награда от сексапилния музикант - кърпичка, с която той се забърса след шеметни изпълнения.

"Това ми е мечтата от 2015 г. - да видя Хаузер. Усещам го в душата си. Предчувствах, че го очаква шеметна кариера", казва Юлия за любимеца си. И разказва, че има дъщеря, която е с 3 г. по-малка от обичания музикант.

Юлия грейна и на видеостената Снимка: Аделина ГЕОРГИЕВА

На концерта възрастната жена беше дошла с внучката си. След като взе кърпата на Хаузер и реагира сърдечно на подаръка му, Юлия започна да получава поздравления от посетителите за колорита си.

Степан Хаузер получи от почитателка българското знаме и го развя в пълната зала Снимка: Аделина ГЕОРГИЕВА

Степан Хаузер зарадва не само Юлия, а още хиляди, които бяха дошли на финалното шоу от 3-годишното турне на HAUSER. Той успя да докосне сърцата на феновете си с изпълнения на класическа и филмова музика, световни денс и рок хитове. Залата стана на крака, когато Хаузер засвири "Моя страна, моя България". Мегасъбитието беше от световна величина и впечатли с режисурата, специални ефекти, озвучаване и цялостна концепция.

Снимки: Юлиян САВЧЕВ