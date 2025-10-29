Мира Добрева избухна: България стана грамадно и грозно кръвожадно нещо

„Насилието деца над деца, без значение от цвета на кожата, е резултат от грешките на всички ни като общество, за да се стигне до тази агресия на 15-годишно дете върху друго, което доведе до трагедия. Това се случи, защото извадихме Аз-ът на първо място, извадихме величието на собствената ни същност на преден план и потребността да притежаваме не духовност, а богатство и вещи. Това уби човечността".

Така телевизионната журналистка Мира Добрева коментира инцидента преди дни в столичен мол между деца, който доведе до гибелта на едното дете, което загина от намушкване с нож.

„Ние първо убихме човечността в себе си и след това отнехме бъдещето на децата си. Смятам, че не детето е виновно, което го е направило, а ние, които допуснахме България да се превърне в едно материално грамадно искащо кръвожадно нещо, което мери успехите си в чанти, силикони, пари и екстеншъни", на един дъх с огорчение казва телевизионната журналистка и настоява, че дете, което е израснало в град, бой и насилие и което есе е хранило с късче хляб от уличните кофи, което е било подмятано от многодетното си семейство и неглижирано от приемно семейство никога не е получавало любов, а насилие, бой и отношение като улично бездомно куче и е жертва на обществото ни.



„Цялата държавна машина в момента се е обърнала срещу него, а то припада в съдебната зала, заеква от побоищата и насилието, които в целия си живот е преживял, а ние го изправяме на съд", откровена е Мира Добрева. По нейни думи има начин отново да върнем добротата като ценност. На въпроса как, тя простичко отговаря: „В момента четем новота книга за столетниците, която ще излезе на пазара. И тя е пълна с толкова мъдри думи, които носят духа на онази България, която беше и която пак може да бъде.". И настоява, че България отново може отново да стане онази наша родина, в която да живеят българи с ценностите на предшествениците ни от миналото, които да носят с сърцата си доброта, благородство, взаимност.

„Когато ги няма този тип западни и съвсем далечни за нас философии за Азът и да обичаме себе си, това е толкова вредно толко и тези религии, които проповядват „Обичай себе си, обичай себе си, погледни вътре в себе си, наслаждавай се на себе си, гледай на теб да ти е добре", са вредни. Всички тези постулати водят до там". И после с цялата твърдост в гласа си допълва: „България няма друг начин, просто трябва да се изчисти от няколко поколения хора, които имат грешните мисления. Не едно, а няколко поколения трябва да си отидат, за да дойде нова България".