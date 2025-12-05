Мис България лекува футболист от тежка травма

Истинска любовна история трогна феновете. Мис България 2021 Сара Младенова и футболистът на „Ботев“ (Враца) Мартин Ачков, които са заедно от вече над година, доказаха, че чувствата им са повече от искрени.

Сара Младенова е модел с естествена външна и вътрешна красота и силно чувство за отговорност, а Мартин Ачков е един от най-обещаващите играчи на врачанския клуб,| известен с дисциплина, характер и голямо сърце извън терена. Тяхната любовна история доказва, че когато обичаш истински, оставаш до човека си във всеки труден момент.

Новината, която развълнува почитателите на звездната двойка, е, че Сара не се отделя от леглото на своя любим, след като той получи контузия и се наложи да бъде приет в болница. Красавицата прекарва цели дни и нощи при Мартин, помагайки му във всичко - от това да се придвижва с патерици, до това да се храни и да се чувства по-спокойно. Тя му носи любимата храна, гледат филми, смеят се и се опитват да превърнат трудния период във време, в което любовта им става още по-силна.

Сара е неуморна и внимателна - помага на Марто да става, подава му вода, придържа го, когато се опитва да върви, и се грижи да не натоварва контузения крак. Хубавицата наистина е неговата опора, а Сара публикува трогателни кадри от болницата, които докоснаха последователите й.

Ачков от своя страна не крие признателността си. Брюнетката е най-голямата му сила, а без нея възстановяването би било много по-тежко. Почитателите на влюбените са разтопени от отдадеността на Мис България – „Такива жени са рядкост“, пишат в мрежата.

Романтиката между двамата също не липсва. Мартин често изненадва Сара с бели и червени рози, а тя му посвещава нежни думи. Наскоро дългокраката чаровница публикува послание: „Животът е любов“, което всички приеха като символ на зрелите и доказани отношения помежду им, а под техни нежни кадри Сара пише мили слова, наричайки Мартин своята голяма любов.