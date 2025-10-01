Мис Еротик влюбена във волейболния национал Мартин Атанасов (Горещи снимки)

Харесвам го, искам да го поканя на среща, казва хубавицата

"Влюбена съм в Мартин Атанасов! Впечатлена съм не само от играта му, но и от хъса и отношението му. Харесвам го - духа му и начина, по който кара публиката да вярва до последния миг."

Тази емоционална изповед за първи направи пред "България Днес" след вчерашното грандиозно посрещане на волейболните ни национали Мис Еротик Кати Ермакова. Красавицата се готви за участие в "Мис Силикон" след броени дни, а дотогава е насочила поглед не само към фантастичния успех на нашите лъвове във филипинската столица Манила и еуфорията около посрещането им вчера сутринта на летището и всенародната любов около храм-паметника "Св. Александър Невски" привечер, но и към един определен волейболист от нашите герои - Мартин Атанасов.

Кати Ермакова

"Той говори за грешките, за ролите в отбора и за това, че успехите тепърва предстоят. Подкрепям го, харесвам го и вярвам, че има голям път пред себе си", не крие своите чувства към 199-сантиметровия спортист носителката на титлите "Мис Лом", "Мис Северозападна България" и "Мис Еротик".

В събота Мартин чукна 29 години, а най-големият подарък за рождения му ден бе сладката победа в същия ден на полуфинала на световното първенство срещу Чехия, където нападателят ни бе титуляр, а с успешни атаки на левия фланг и мощни блокади спомогна за проправянето на пътя към жадувания финал.

Мартин Атанасов

"Зодия Везни е, а моят асцендент е именно Везни. Пасваме си идеално", не крие интереса си към атлетичния спортист Кати, която все още е необвързана и в търсене на голямата любов.

Мартин заяви при прибирането на тима вчера, че съставът има сили да вземе медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Хубавицата стана културистка

"Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите. Най-хубавото нещо са положителните емоции в хората, които можеш да видиш. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на олимпиада. Едната мечта вече е постигната, другата е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис", каза Мартин Атанасов.

Личният живот на 29-годишния красавец е обвит в мистерия. Спортистът играе в италианския "Веро Волей Монца". Започва волейболната си кариера си преди 10 години в тима на "Добруджа", а през сезон 2017-2018 печели суперкупата на Германия с отбора на "Фридрихшафен". След това се мести в Турция, където пет години подред триумфира в местното първенство с тима на "Зираат Банк Анкара", за да заиграе през последната година на Ботуша.

Мартин не споделя и не показва в социалните мрежи има ли си приятелка, като държи личният си живот далеч от обществения интерес, който е особено засилен след волейболния ни триумф в Манила. Обвитият в мистерия любовен фронт на атлетичния спортист отваря ниша за най-добрия еротичен модел на България да си проправи път към него.

Кати опита да направи това по своя начин в миналия сезон на "Ергенът", вкарвайки Мартин Елвиса в нейното йога студио. Обвити в загадъчния аромат на източното изкуство и атмосфера на съблазън, двамата потънаха в духовните практики на Ермакова. Но нещата не се получиха, защото Елвиса не се оказа фен на йогата.

Затова Кати няма да рискува да покани новия си любимец на постелката за йога сред екзотични миризми, а в залата, където Мис Еротик се е заела с новото си амплоа - културизма и ваенето на мускули.

"Бих поканила Мартин Атанасов на тренировката в залата и след разговор, ако прояви интерес, бих го поканила и в йога студиото, за да не се уплаши", готова е с плана си за среща с волейболния национал хубавицата, която след броени дни ще опита да спечели конкурса "Мис Силикон".