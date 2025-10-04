Миска гимнастичка готова за „Един за друг“

„Искам да участвам в „Един за друг“ с приятеля ми. Но не и в „Ергенът“. Тази година не съм с много добро впечатление“, това сподели пред „България Днес“ бившата състезателка по художествена гимнастика Неделина Неделчева.

Казанлъчанката спечели конкурса „Царица Августиада“ в края на миналия месец. Неделина е победител и в „Царица Роза 2024" и участник на „Мис България 2024" и „Мис Грийн България 2025". Сподели за емоциите и мотивацията да се записва.

„През цялото време бях сравнително спокойна. Все пак е конкурс - има състезателен характер и доза притеснение. С момичетата се разбирах прекрасно. Чувствах се много добре. Организацията беше страхотна. Преди да ми кажат името, се притесних, оставаше едно място и тогава емоциите бушуваха най-много. Изключително доволна съм, че минах през конкурса и го спечелих. Средата е различна и лесно се създават контакти и запознанства", разказа Неделина.

Отказва се от спорта заради травма, но сега животът й се развива в друга посока.

„12 години съм тренирала художествена гимнастика. Прекъснах, когато бях на 17 заради травма на коляното. Имах доста успехи на държавни първенства и международни турнири. Колебаех се дали да не продължа като треньор, но съм доста критична и бих отказала момичетата. Затова избрах журналистиката", добавя с усмивка миската.

Извън конкурсите по красота Неделина има съвсем обикновени мечти и всекидневие.

„Мечтая да имам семейство и кариера. Студентка съм по журналистика във втори курс. Живея предимно в София Ставам сутрин, ходя си на лекции и упражнения, прибирам се. Преди тренирах повече, но сега ще работя следобедите. Човек съм на спорта и винаги ще намирам време за него. По-рядко се виждам с приятели, защото съм доста заета“, признава Неделина.

Разказва, че е гледала волейболните мачове на националния отбор с интерес и е щастлива, когато България става известна по този начин.

„Няма как да изпитвам нещо различно от гордост към тези момчета. Те се представиха страхотно. Дано да има повече такива смислени новини и спортистите на България да се развиват“, надява се бившата гимнастичка.

Според нея участничките в „Ергенът" се записват заради славата и контактите.

„Бих се записала в риалити, но зависи в кое. Понеже съм обвързана, бих участвала в „Един за друг" с приятеля ми. Но не и в „Ергенът" Тази година не съм с много добро впечатление. Не искам да ги съдя, правят за слава и контакти. Нямам много време да гледам, но не бих ги и пуснала. Разбирам какво се случва от социалните мрежи. Според мен се излагат“, допълва миската.