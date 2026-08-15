На яхта с БГ звездите: Лукс, море и много адреналин (Снимки)

Лято 2026 година не просто дойде, а буквално взриви социалните мрежи с блясък, слънчеви лъчи, скъпи питиета и невероятни гледки от най-луксозните кътчета на Средиземно и Черно море. Тази година родната VIP бохема категорично заяви предпочитанията си за лятна почивка – далеч от прашните градски улици, на палубата на частни яхти, катамарани и лодки, където лазурното синьо среща разкоша.

От живописните брегове на Гърция и екзотична Италия, през турските курорти, та чак до ледените и изпълнени с адреналин води край Южна Африка – българските популярни личности обиколиха света по вода. В следващите редове надникваме зад кулисите на най-обсъжданите морски ваканции на нашите звезди, които определено знаят как да си почиват със стил.

Бряг

Горещата щафета бе поета от друга любимка на поп-фолк жанра – Преслава. Певицата избра да се наслади на морските широти край популярните курорти на съседна Турция. Изпълнителката сподели кадър, на който се вижда, че плава на изключително просторна яхта. Вниманието на последователите веднага бе привлечено от факта, че на самата палуба имаше монтирана истинска люлка – перфектен детайл за релакс на залез слънце.

С усмивка и чар Преслава отправи поздрав към милионите си фенове с краткото турско „Günaydın“ („Добро утро“), показвайки, че морският бриз е най-доброто събуждане.

Никога не остава по-назад и Андреа, която за пореден път доказа, че знае как да прави впечатляващи снимки. Трябва да се отбележи, че нейният избор падна върху наистина гигантска, суперлуксозна яхта с колосални размери.

Макар че певицата запази в тайна точната дестинация и маршрут на плаването си, бдителните погледи на последователите ѝ забелязаха, че морският гигант се движи под френски и швейцарски флагове, което допълнително придаде международна класа на нейната ваканция.

Яхта

Младата надежда на поп-фолк сцената и племенница на Галена – Доника, също изкуси феновете от морето. Тя заложи на по-малка, но изключително кокетна и стилна яхта край бреговете на южната ни съседка Гърция.

На палубата ѝ изпълнителката демонстрира перфектни форми, бронзов тен и зашеметяващи бански костюми, превръщайки се в истинска морска сирена.

Милиони

Сред най-впечатляващите плавателни съдове на сезона безспорно бе този, на който се качи певицата Тита. Зоркото око на феновете забеляза, че Тита буквално превзе палубата на колосална и невероятно скъпа яхта. Цената на подобен луксозен плавателен съд надхвърля 20 милиона евро.

Изпълнителката остави без думи последователите си с луксозния си начин на живот, който категорично не е по джоба на всеки. Под кадър, на който позира уверено, тя сдържано, но категорично написа само две думи: „My Summer“.

Капитан

Не само младите поп-фолк звезди прекараха лятото във водата. Големият глас на българската музикална сцена – Орлин Горанов, посрещна своя 69-и рожден ден на палубата на кораб. Звездата не просто се возеше, а влезе в ролята на истински капитан и лично управляваше плавателния съд във водите на родното Черно море.

Любимецът на поколения българи сподели, че се чувства изключително щастлив за всеки един красив ден, който му е даден, за творчеството си и за прекрасните мигове с любимите хора. За него синьото море е място за душевен мир, вдъхновение и зареждане.

Old Money

Изключително цветно и артистично премина лятото за певицата и писателка Ваня Щерева. Тя бе част от огромна и весела компания, включваща дъщеря ѝ Мила Роберт и куп други български звезди и известни личности, които се включиха в яхтен фестивал около бреговете на Южна Италия.

Ваня Щерева публикува кадри от катамаран, облечена в ретро цял бански костюм, съчетан с италианска кърпа с десен на лимони. В характерния си свеж и хумористичен стил тя сподели под снимките: „Тези лимони на кърпата ви казват, че днес съм госпожа Old Money! И съм просто най-щастливата госпожа, която има привилегията да обикаля бреговете на Италия!“

Още една любима актриса показа невероятното си морско щастие. Невена Бозукова – Неве бе заснета на носа на яхта, позираща с разперени ръце към слънцето, с безупречна усмивка и думите: „Сега разбирам: в топлите ми длани е сгушено соленото море...“

Почти по същото време и нейната близка приятелка и колежка Койна Русева сподели кадри от своето морско пътешествие, където компания на палубата ѝ правеше нейното вярно куче – немска овчарка, с която се гушкаха сред вълните.

Акули

За тези, за които слънчевите бани не са достатъчни, лятото донесе истински адреналин. Евгения Джаферович сътвори една от най-интересните и нестандартни ваканции за сезона.

Напук на класическите горещи плажове, тя замина за Кейптаун, Южна Африка, за да участва в експедиция за търсене и наблюдение на акули.

В специален „reels“ видеоклип Евгения Джаферович показа цялото си вълнуващо преживяване с екипажа. Вместо бански костюми кадрите разкриват зимни суичъри, пухенки, шапки и шалове поради студените атмосферни условия там.

Тя откровено призна пред последователите си, че това приключение страшно много ѝ харесва, че не изпитва никакъв страх от морските хищници, а напротив – наслаждава се на всеки един адреналинов момент.

От екстремните преживявания се пренасяме към най-чистата семейна радост. Прекрасната дъщеря на телевизионната водеща Гала – Мари Константин, заведе за първи път своята малка дъщеричка на разходка с лодка.

Двете дами си организираха слънчев „Boat Day“ в морето. Мари Константин сподели сладки и емоционални кадри, на които двете скачат от палубата, играят си във водата и показват как може да се забавляваш и да плуваш безопасно – със спасителна жилетка.

Независимо дали става въпрос за безгрижно люлеене край бреговете на Турция, луксозна яхта край гръцките острови, търсене на акули в студените води на Африка или просто семеен ден на лодка край българското крайбрежие, родните VIP личности за пореден път доказаха, че лятото е най-хубаво тогава, когато около теб има морски бриз, добри приятели и безкраен хоризонт.