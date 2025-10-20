НАКАЗАХА Рачков заради алчността му! Фенове осуетиха турнето му

Високите цени на билетите за турнето на спектакъла на Димитър Рачков „Рачков и жените" осуетиха гостуването на комика в четири американски града. Той трябваше да играе в Тампа на 10 октомври, ден по-късно да се изправи пред зрителите в Сан Франциско, а после в Чикаго и Лас Вегас. Само ден преди да отлети зад океана, водещият обяви, че турне няма да има. „Налага се да отложим турнето на спектакъла „Рачков и жените" в Америка. Работим по възможности за нови дати през следващата година и се надяваме съвсем скоро да можем да споделим повече информация", съобщи Рачков.

Организаторите веднага започнаха да връщат парите за билетите, така че осъществяването на турнето и догодина е под въпрос. Българи, които живеят в Америка, коментираха в социалните мрежи, че водещият на „Като две капки вода" продава билетите на цени като тези за представлението с Джордж Клуни. Нашенецът иска 75 долара за задните редове, 120 долара най-отпред и 400 за маса, която обаче може да побере до четирима човека. Билетите за Клуни, който се върна в театъра след 40 години, струваха по 299 долара. Цените на билетите за Рачков в САЩ са рекордни и това го прави не просто най-скъпия моноспектакъл, гостувал досега на българите зад Океана, а и най-скъпото театрално представление досега.

Рачков обаче няма тези проблеми в България, защото билетите за представленията му в Пловдив и София са почти разпродадени. Там най-скъпи са пропуските от 100 лева, но зрител може да си купи и за 40 лева.

Водещият на „Капките" отпразнува 53-тия си рожден ден през септември, но снимки от тържеството бяха разпространени две седмици по-късно. На една от тях се вижда празничната торта под формата на кино лента със снимки. Надписът върху сладкиша гласи „Следва продължение...“, намеквайки за нови вълнуващи моменти в живота и кариерата му. Най-интересната фотография показва актьора с неговия син Митко-младши, брат му Петър, дете на Христина Апостолова и Евтим Милошев, и дъщерята на сегашната приятелка на Рачков - Виктория. Снимката ясно показва, че рожденикът гледа на малката Карина като на свое дете,.

Празненството бе организирано от Виктория, но се проведе с ден по-късно от 18 септември, когато водещият идва на бял свят. Причината - в същия ден близък приятел чествал юбилей. "Още една година, още повече приятели, още повече поводи за смях. Благодаря, че сте до мен!", признателен е тв водещият. Докато бе без приятелка след раздялата си с последната Анита, Рачков умишлено не отбелязваше личните си празници и странеше от всякакви купони. Днес с Виктория обаче той е отново щастлив и усмихнат и с радост събира близките си. На празненството телевизионерът очаквано покани продуцента Маги Халваджиян с жена му и брат му Джуди, семейството на сина му Бебо, Гала и Стефан.

Водещата на "На кафе" и Митко кръстосаха шпаги в началото на телевизионния сезон. В репортаж за приготовленията на предаването ,,Пееш или лъжеш" в предаването на Гала, комикът се изцепи: „Поздравявам и изпращам целувки на водещата Венета Райкова!". Не остана по-назад и Мария Игнатова, която ухапа плевенчанката заради уж нисък рейтинг. „С бинокъл ще гледа ами... с какво да търси тримата или четирима зрители на предаването, които са й останали?!" Гала се опита да се засмее, но все пак не можа да скрие обидата си от просташкия бъзик.