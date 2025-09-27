Най-надарената ергенка заби диджей мускуляга (Снимки)

Най-татуираната ергенка прежали разлъката с Виктор.

Пищната Габриела, която се изявява като еротичен модел и е изрисувана с татуси на анимационни герои, залюби мускулестия диджей Серкан Исмаил. Напомпаният мачо прави техно миксове, които публикува в сайтове за видеосподеляне, докато ергенката Габи е смятана за една от най-надарените участнички в шоуто и продължава да печели добре като еротичен модел.

За разочарование на зрителите, сочната Габриела бе отстранена още в началото на шоуто от ергена Виктор и не успя да развее апетитните си форми в предаването. Двамата се срещнаха в ателието на красавицата, която тогава не получи роза. Въпреки това надарената художничка веднага спечели симпатиите на голяма част от мъжката аудитория, следяща култовото риалити. След като бързо отпадна и мястото ѝ бе заето от друга, участието на Габриела бе позабравено – но не и от верните фенове на формата.

След краха си с Виктор, Габриела реши да се съблече и да покаже какво е пропуснал новият ерген. Художничката демонстрира апетитни форми, след като успя да смъкне над 20 кг със здрави тренировки във фитнеса и стриктен хранителен режим. Прави впечатление, че артистичната душа на Габи я е подтикнала да нашари почти цялото си тяло единствено с… анимационни герои.

Снимки на ергенката изплуваха и в няколко еротични сайта, някои от които с откровено порно съдържание. На тях лицето на Габриела не се вижда, но тялото ѝ е лесно разпознаваемо по характерните татуси. Дали и колко припечелва от съдържание за възрастни онлайн не е ясно. Най-доволен от разлъката ѝ с Виктор обаче изглежда е новият ѝ любим – мускулестият Серкан, с когото Габриела явно се забавлява страстно в леглото. Това личи от кадри, разпространени в мрежата, където ергенката е заснета в прегръдките му, а тялото му е нашарено с червило.