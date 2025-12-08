Нели Сано на 51: Да си баба е по-хубаво от майчинството

Естествено, че ми липсва малкият екран, той е част от живота ми. В момента се занимавам с интериорен дизайн.

Така някогашната репортерка на предаването „Огледала" Нели Атанасова, а сега по мъж Сано, която години бе любимка на телевизионната аудитория, отговори на въпрос на „България Днес" дали тъгува по малкия екран.

Тази година тя навърши 51 г. и посреща с откровен бурен смях квалификацията, че е най-секси бабата на България и признава: На 30 години си мислех, че съм много стара, а сега посрещам годините си без комплекс от старостта и това е най-нормалното нещо, споделя още хубавицата.

Нели Сано разказва, че открила таланта си за обзавеждане на затворени пространства, когато и се наложило да реновира първия си дом. Тя с гордост споделя, че вече е дипломиран интериорен дизайнер.

Умишлено не съм се афиширала, че съм дипломирана, защото за мен интериорният дизайн е по-скоро хоби, скромничи любимата жена на някогашния силовака Иво Карамански, от когото има и син Иво-младши

По думи на Нели Сано над обичта й към дизайна е любовта й към малката и внучка Беатрис, която наскоро стана на четири месеца. Тя проходи на 10 месеца, а днес вече тича, пада, много е активна, много в любвеобилна, много усмихната и енергична, не спира хвали я баба й, която е убедена, че бабинството е много по-различно от майчинството

„Дори вече знам с какво. Първо, аз съм много по-опитна и по-осъзната заради опита, който имам от собствените си деца благодарение на всичко, през което съм преминала с тях. И второ защото заради годините, на които съм, вече гледам по много по-различен начин на живота и успявам да му се наслаждавам и да му се радвам много повече, отколкото когато бях по-млада“, откровена в съпругата на актьора Александър Сано.