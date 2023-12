Невероятно! Бербатов показа дъщеря си! Едно от най-пазените бебета в България, това на Димитър Бербатов, се появи във Фейсбук. Нападателят на Манчестър Юнайтед показа дъщеричката си Деа в социалната мрежа, където да я видят възможност ще имат 1 158 573 души по света, колкото харесват профила на футболиста. В последните няколко дни Бербо се активира във фейсбук и всеки ден поства различни снимки или графики, нарисувани от самия него. https://hotarena.net/laifstail/neveroqtno-berbatov-pokaza-dyshterq-si HotArena.net HotArena.net 53053 Едно от най-пазените бебета в България, това на Димитър Бербатов, се появи във Фейсбук. Нападателят на Манчестър Юнайтед показа дъщеричката си Деа в социалната мрежа, където да я видят възможност ще имат 1 158 573 души по света, колкото харесват профила на футболиста. В последните няколко дни Бербо се активира във фейсбук и всеки ден поства различни снимки или графики, нарисувани от самия него.

<p> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Едно от най-пазените бебета в България, това на Димитър Бербатов, се появи във Фейсбук.</span></span></strong></p> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Нападателят на Манчестър Юнайтед показа дъщеричката си Деа в социалната мрежа, където да я видят възможност ще имат 1 158 573 души по света, колкото харесват профила на футболиста.</span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div style="text-align: left; "> <font face="verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; ">В последните няколко дни Бербо се активира във фейсбук и всеки ден поства различни снимки или графики, нарисувани от самия него.</span></font></div> <div style="text-align: left; "> </div> <div style="text-align: left; "> </div> <div style="text-align: left; "> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><strong>"Let's not forget,what is really important in life:)", </strong>е написал Бербатов под снимката с Деа. Русокосото момиченце лежи върху дясното рамо на баща си. </span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">В превод посланието означава<strong> "Нека не забравяме какво в действителност е важно в живота!".</strong></span></span></div> <div> </div> </div> <div style="text-align: left; "> </div> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Дъщеричката на Митко и Елена се роди на 15 октомври 2009 година, като до ден-днешен <strong>родителите й не са я показвали в лице. </strong></span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Малката бе заснета от папараци на изписването й и <a href="http://hotarena.net/lifestyle/vijte-dyshterqta-na-berbatov-!-idl-236" target="_blank">веднъж на летището</a> при прибирането на семейството в София.</span></span></div>