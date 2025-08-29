Никола Цолов вече е рус и татуиран (Снимки)

Звездата от Формула 3 Никола Цолов вече е в отбора на татуираните. 18-годишният пилот разпуска в София по време на паузата от състезания и направи много промени по себе си. Цолов изрисува ръцете си с две птици в едно от елитните студия за татуировки в столицата. Той се довери на София Пампулова, която е сред най-известните майстори на татуси напоследък. Никола остана доволен от резултата и благодари за рисунката.

Цолов се татуира, след като стана пълнолетен

Пилотът реши да направи още една промяна по себе си и се изруси. Никола запазва формата на прическата си, но добавя модерните руси кичури. Дори и по време на почивката си Цолов не спира да тренира. Той показва кадри от фитнес залата, където набляга предимно на кардиоупражнения. Програмата на пилота у нас бе доста натоварена. Той бе награден от министъра на спорта Иван Пешев за постиженията си в спорта през последната година. Цолов имаше реален шанс за титлата във Формула 3, но в последните състезания не успя да стигне до призови позиции.

Пилотът показва новата си прическа в сауната

У нас Цолов бе специален гост и на джаз фестивала в Банско. Пилотът призна, че досега не е слушал такава музика, но се надява да му хареса. Преди това той бе засечен и в механа в Самоков, като от заведението сами се похвалиха за височайшето посещение. Цолов намери и време да се поглези, след като отиде с новата си прическа на сауна и басейн в известен спа-хотел. Пилотът вече може сам да се придвижва, след като наскоро взе шофьорска книжка. Въпреки че е един от най-добрите пилоти във Формула 3, той нямаше право да кара, тъй като не беше навършил 18 години.

Самият Никола признава, че 90% от времето си прекарва в Испания, където живее за постоянно, и рядко се прибира в България. За първи път от много време той прекарва толкова дълго у нас. В момента Цолов е без официално гадже, след като в края на миналата година се раздели с испанската сексбомба Валерия Суарес.