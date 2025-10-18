Никола Илиев посвети гол на гаджето. Красавица е! (СНИМКИ)

Никола Илиев е един от най добрите български футболисти. Той играе за младежкия национален отбор. Бившият играч на „Интер“ беше героят при победата с 2:1 над Чехия. След гола си надеждата показа с пръсти буквата А. Оказа се, че този жест е към неговата приятелка Анна Върбанова.

„Аз имам големи мечти. Мечтая много, работя усилено, искам да играя в Европа и да достигна на едно високо ниво. Любимото ми първенство е и испанската Ла Лига. Бих играл и в Серия „А“ също така. До което и от топ първенствата да стигна, това със сигурност би било страхотно“, слоделя Никола пред „България Днес“.

„През свободното си време обичам да ходя на риболов. Така се успокоявам най-добре. С баща ми ходя за риба най-често, но засега все още не съм улавял някой трофеен екземпляр Обичам да прекарвам повече време с моята приятелка също така", добавя Ники.

„Аз съм от град Русе, но родителите ми живеят в близкото село Юделник. Нямам възможност да си ходя много често там. Горе-долу на три-четири месеца по един път ако се прибера, това е супер за мен", казва още Илиев.