Николета и най-новите й ИЗЦЕПКИ! ОБИЖДА българки, дава ЛОШ пример на малките й последователи! (ВИЖТЕ)

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Нова доза цинизъм изля плеймейтката Николета Лозанова в социалната мрежа, видя HotArena.net.</strong></span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">„Остроумието“ на съпругата на Валери Божинов достигна своя краен предел. Вместо да седне да прочете някоя книжка, моделката взима пример от картинки и мисли в социалната мрежа.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Най-новата глупост е, че качи снимка – разговор на мъж с Иисус Христос. Обикновеният човек пита божествения син „Защо най-красивите жени са в Пловдив?“, а Христос му отговаря „Не знам, майна“ (като „не знам“ е написано слято).</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Изглежда Николета не е имала време да обиколи България, за да види къде са най-хубавите дами, всъщност те са навсякъде!</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Също така репликите в устата на Иисус са чисто богохулство, но хайде да не очакваме голямо възпитание у водещата, тъй като бащин дом са й били дискотеките на времето, а не библиотеките.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Тъй като почитателките на Лозанова са предимно около 15-16 годишна възраст, моделката реши да ръси мозък в сексуален аспект и да ги обогати с нови факти. Публикува втора картинка, на която пише „Kiss me like you love me, f*ck me like you hate me”.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">За да не се налага да използваме циничен превод, повечето думи в изречението са известни. Оставаме без коментар, може би вие ще изразите най-добре Вашия.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p>