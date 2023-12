Нокаут! Червенкова в отговор на Екимова: Викам свидетели, запознати с миналото ти! Ще спечеля делото! Драги читатели, мачът на годината - Кубрат Пулев vs. Владимир Кличко, вече е в миналото. Сега предстои делото на годината – Ива Екимова vs. Ваня Червенкова! Двете си отправиха закани една на друга, а резултатът от тях ще ги отведе до съдебния ринг, както се закани блондинката. Брюнетката обаче е готова да брани „титлите“ си и е категорична, че ще завърши двубоя с „нокаут“ в своя полза, узна HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/nokaut-chervenkova-v-otgovor-na-ekimova-vikam-svideteli-zapoznati-s-minaloto-ti-shte-spechelq-deloto HotArena.net Kali 48468 Драги читатели, мачът на годината - Кубрат Пулев vs. Владимир Кличко, вече е в миналото. Сега предстои делото на годината – Ива Екимова vs. Ваня Червенкова! Двете си отправиха закани една на друга, а резултатът от тях ще ги отведе до съдебния ринг, както се закани блондинката. Брюнетката обаче е готова да брани „титлите“ си и е категорична, че ще завърши двубоя с „нокаут“ в своя полза, узна HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Драги читатели, мачът на годината - Кубрат Пулев vs. Владимир Кличко, вече е в миналото. Сега предстои делото на годината – Ива Екимова vs. Ваня Червенкова!</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Двете си отправиха закани една на друга, а резултатът от тях ще ги отведе до съдебния ринг, както се закани блондинката. Брюнетката обаче е готова да брани „титлите“ си и е категорична, че ще завърши двубоя с „нокаут“ в своя полза, узна <strong>HotArena.net.</strong><strong></strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong> </strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Вбесена от факта, че Екимова защитава и се подмазва на Евгени Минчев, <a href=\"http://hotarena.net/vanq-chervenkova-s-shok-razkritie-za-ekimova-zarabotvala-v-specializirani-klubove-v-avstriq-vijte\" target=\"_blank\">Ваня Червенкова разкри злепоставящи факти от миналото на русата ПР-ка.</a></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">„Жертвата“ взе, че се засегна, и отсече, че няма нищо вярно и не е работила в „специализирани клубове в Австрия“. <a href=\"http://hotarena.net/voina-ekimova-v-otgovor-na-chervenkova-za-klubovete-v-avstriq-shte-te-sydq-po-nqkolko-paragrafa\" target=\"_blank\">Счете, че казаното от бизнесдамата уронва престижа й.</a></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Преди три дни г-жа Червенкова обаче, избуха с новината, че има готовност да докаже думите си и ако има дело, би могла да представи свидетели, доста близки на Екимова.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Дори е убедена, че работейки с адвокат No. 1 за 2014 година – Екатерина Димитрова, развръзката от делото ще е в нейна полза.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>HotArena.net</strong> продължава да следи случая, който за момента се развива главно в социалната мрежа Facebook. Цялото изявление на Ваня Червенкова може да видите в галерията по-долу.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong> </strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p>