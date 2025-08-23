Драгана Спасовска насаме с Ди Каприо

Пловдивчанката Спасовска купонясва с актьора и колегата му Джейми Фокс, снимат се в луксозна вила

Още една световна звезда падна в плен на българската сексбомба Драгана Спасовска. Този път красавицата впечатли големия холивудски плейбой Леонардо ди Каприо.

Двамата се забавляваха заедно в Сен Тропе наскоро. Пловдивчанката бе поканена на частно парти в луксозна вила на Френската ривиера. Холивудските звезди Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс бяха сред малкото избрани гости. Събитието, организирано при закрити врати, беше истинското олицетворение на ексклузивност, блясък и звездна мощ.

"Бях поканена на частно парти в луксозна вила в Сен Тропе, където сред гостите бяха Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс, с които разговарях насаме - сподели Драгана. - Те са толкова приятни и спокойни! Дори направихме кратко видео с Джейми, докато на Леонардо не беше позволено да снима."

Присъствието на Спасовска на такива ексклузивни места не е нищо ново. Тя постоянно пътува до най-луксозните дестинации в света от Монте Карло и Ибиса до Малдивите, посещавайки събития, където модата, изкуството и елитът се пресичат.

Драгана от години живее в Дубай, където често е в компанията на световни звезди. Любимка е на не един и двама известни футболисти. Сред тях са Роналдиньо, Пол Погба, Роберто Карлош и Жерер Пике. Снимката й с испанеца на парти преди време породи слухове, че тя е причината за раздялата му с Шакира. Самата Спасовска опроверга това.

Спасовска се определя като балканската Ким Кардашиян.

"Мисля, че си приличаме - казва Драгана. - И двете сме високи 1,57 м. Имаме един и същи стил на обличане. Дупетата ни са еднакви. Харесвам жени, които са доста влиятелни и знаят как да постигнат това, което искат. За мен фамилия Кардашиян въртят целия свят. Диктуват модата, имат козметики, облекла. За мен Ким е бизнес дама."