Злополучният Георги Валентинов се уреди с 15 бона заплата в Община Стара Загора

Злополучният ММА боец Георги Валентинов се е уредил със солидна месечна заплата, но не е ясно срещу какво. Източници на в. „Уикенд“ твърдят, че силовакът е бил назначен на позиция в структурата на Община Стара Загора с месечно възнаграждение от колосалните 15 000 лева. Твърди се, че парите са били одобрени лично от кмета Живко Тодоров, който до неотдавна беше негов почитател.

Според източници от местната администрация Валентинов е назначен на позиция, свързана с координация на спортни събития, обществена ангажираност и младежки програми, като длъжността му се обосновава с „необходимостта от разширяване на връзките между спорта и институциите на местно ниво“. Въпреки това официалната длъжностна характеристика не е публикувана публично, което допълнително засили съмненията относно прозрачността на назначението.

Основната критика, отправена от граждански организации и представители на опозицията в Общинския съвет, е относно заплатата от 15 000 лева месечно – сума, която далеч надвишава стандартните възнаграждения в общинската администрация, включително и тези на кмета и неговите заместници. За сравнение средната месечна заплата в страната е приблизително 2443 лв. брутно, а дори в структурите на държавната администрация такива суми са рядкост. Според източници на „Уикенд“ договорът е бил прекратен след изцепката му по време на битката с Димитър Илиев, при която обезумелият Валентинов отхапа част от ухото на съперника си.

Георги добива популярност в България чрез участията си в професионални ММА състезания, а впоследствие и чрез връзката си с Русата Златка. От известно време спортистът има сериозни проблеми с наркотиците и самият той не крие този факт. „Психологът ми помогна как да се справя с импулсите. Импулсът, когато ми се приходи на дискотека, пие ми се алкохол и да вземам наркотици. Осъзнах, че в средата, в която си се заразил, не можеш да се излекуваш. А средата ми беше тук, в София. Затова се прибрах в моето родно място Стара Загора. И това е моят съвет към всички, които минават през същото като мен – да подберат своята среда. Когато се събираш с хора под твоето ниво, ти ставаш като тях. Ключовото беше прибирането в моя роден град“, сподели преди време Георги.

След прибирането си вкъщи потърсил подкрепа при кмета на града Живко Тодоров, който беше изключително близък със спортиста и откликнал на молбите му за работа. След позорното му представяне на ММА мача обаче кметът бе сред първите, които се отрекоха от него в социалните мрежи. В надрусано състояние Валентинов сам беше качил клипче, в което крещеше „Левски“ на песен на „София Запад“ и си бъркаше със среден пръст в задните части. Клипът изчезна, след като скандалният ММА боец се освести след „бялото“ парти.