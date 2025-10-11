Новият капитан на ЦСКА показа красивото си гадже (Снимки)

Красиво гадже дава криле на новия капитан на футболния ЦСКА Теодор Иванов.

21-годишният защитник е лудо влюбен в красивата Дария, с която са неразделни. През лятото двамата отпразнуваха една година от началото на връзката си, въпреки че се познават много по-отдавна. Теодор и Дария са израснали заедно и са били близки през годините, но любовта им пламва постепенно. Връзката явно се отразява добре на Иванов, който след само 5 мача за ЦСКА бе избран за капитан на отбора от новия треньор Христо Янев.

Защитникът вече се превръща в любимец на запалянковците, а Дария е най-голямата му фенка. Преди това футболистът имаше предишна приятелка на име Теодора, с която са заедно дълго време. футболистът дори е татуирал нейното име върху тялото си - нещо, за което вероятно съжалява. С Дария той отново е щастлив, като двойката редовно си организира екскурзии из различни точки на Европа.

Иванов е потомствен цесекар. Неговият дядо е покойният вратар Илия Вълов, който е легенда на „червените“. Баща на 21-годишния защитник е Валентин Илиев, който също е шампион с ЦСКА и любимец на публиката, а отскоро е треньор на втория отбор на армейцте. Като трето поколение футболист в отбора Теодор не крие амбициите си да задмине баща си и дядо си във футбола.