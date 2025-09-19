Пепе и Карамански с църковен брак и втори меден месец догодина

Сватбата на Антоанет Пепе и Иво Карамански се превърна в истинска приказка, която двамата създадоха по свой собствен начин. Цялата подготовка е била дело на Антоанет и нейни близки приятелки, които внимателно са изпипали всеки детайл.

След сватбата предстои и меден месец, подарен като изненада от техните кумове. Двамата обмислят романтично пътуване в Европа, като Португалия е сред любимите идеи.

„Не искаме далечни острови, по-скоро нещо близко и красиво – с море и атмосфера“, казва Иво. Остров оставят за медения месец след църковния брак, който засега планират за догодина. Това означава, че ще има и трета сватба, тъй като миналата година вече подписаха, а сега направиха тържество за приятели и роднини.

Антоанет признава, че животът след сватбата не е много по-различен, но усещането, че вече са семейство с обща фамилия, е специално. Двамата гледат напред към нови проекти – Иво със своето заведение и кулинарни идеи, а Антоанет със своята продуцентска дейност и създаване на много съдържание в социалните мрежи.