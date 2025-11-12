Попиляха Галена заради концерта! Бил пълна импровизация

Гримьорът и скандалджия от „ВИП Брадър“ не спести критики след грандиозния концерт на Галена миналата събота. Първа под огъня на критиката попадна Малина. „Тая Малина, с едни ушити дрипи като Покахонтас и бабешки сешоар на главата“, отсече Кулагин.

Но той не спря дотук – по думите му, всички изпълнители, които се появиха на сцената до Галена, липсваше каквато и да е хореография, пише Intrigi.bg.

„Деси Слава се подава на Галена, но те нямат никаква координация – въртят се в две посоки, гледат се в различни моменти, Азис също се въртя, и с тая Малина се въртяха, абсолютно нищо!“, избухна гримьорът.

„Не може за целия концерт да вдигнеш два пъти ръка и това вече да е хореографията. Това ли е резултатът от месеци подготовка? Пълна импровизация и личи на километри. Разбира се, то е трудно да организираш такъв концерт, това не е лесна работа, но не опира само до това да си намериш танцьори, като на Планета Пайнер 2005 година", добави Кулагин.