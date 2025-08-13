Приятелят на Денис Теофиков: НАПАДНАХА ме, спирам подписката (Всичко за инцидента)

Йордан Йорданов-Йори, приятел на трагично отишлия си само на 21 години попфолк певец Денис Теофиков, е бил нападнат пред дома си в центъра на столицата от осем човека на 7 август.

Това съобщи самият Йори. Младият мъж разказа за екшъна по голяма БГ телевизия и качи клипче, на което се чува как крещи неистово за помощ, а мъжки глас го ругае с изключително вулгарни изрази.

Наскоро Йори внесе Столична община предложение улица в София да получи името на покойната млада надежда на попфолка Денис Теофиков. Стана и инициатор на подписка за реализация на замисъла, пише „България Днес“.

Йорданов обаче не разкрива дали свързва атаката срещу себе си с инициативата. Споменава само, че „инцидентът не е бил разследван пет дни". Той обаче е подал жалба до прокуратурата, в която посочвал имената на нападателите.

„В момента не се чувствам добре. Спирам подписката. Много съм разочарован“, доверява приятелят на Теофиков. Вчера Йори добави, че Софийска районна прокуратурата вече е образувала досъдебно производство срещу извършителите на деянието, но не можел да съобщи били ли са задържани.

Йордан Йорданов междувременно свали от мрежата свое видео, в което с пяна на уста обвинява някои от най-големите имена в попфолк гилдията, че не са подкрепили идеята за кръщаване на софийска улица на Денис Теофиков.

„Галин каза, че не подкрепя такива каузи, а само за сираци и кучета. Сашка Мегастар от компанията на Меди също отказа. Ивка Бейбе изобщо не прочете предложението ми да покани Алекса Ангелова (гаджето на Теофиков бел. ред.) да разкаже за инициативата. А Емилия пък каза, че „не усещала" тази кауза. Не я усеща, ама има 4 дуета с Денис", гневи се в клипчето приятелят на загиналия попфолк изпълнител.