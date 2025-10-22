Прокуратурата в Марсилия: 800 000 евро спечелили Карен и компания от черното тото

Над 800 хил. евро печалба са успели да изкарат Карен Хачатрян и останалите, обвинени като престъпна група за манипулиране на мачове и пране на пари. Това разкриха разследващите от Марсилския прокурорски комитет (JIRS) пред френски медии, научи "България Днес".

Прокуратурата в Марсилия обяви подробности за разбитата корупционна мрежа в света на тениса. За участие в бандата за манипулиране на спортни състезания са заподозрени 14 души. Те са арестувани във Франция, България, Испания и Румъния. Осем от тях са хванати във Франция.

В България бяха закопчани половинката на Русата Златка - Карен Хачатрян, брат му Юри, Дилян Янев - и тримата бивши тенисисти, както и Анжел Янев, техен съучастник. Медии припомнят, че през 2020 г. двамата братя Хачатрян бяха санкционирани от Звеното за почтеност в тениса (TIU) за уреждане на мачове, като Карен беше наказан доживот, а брат му беше наказан за 10 години.

Българите са преследвани за трансгранично пране на средства, получени от подкупи и измами, свързани със спортни състезания, по-специално тенис. Трима са задържани под стража, а четвъртият е пуснат под домашен арест. Както вестникът писа, Карен и Юри Хачатрян бяха оставени на топло заради данните за участие в мащабна престъпна дейност в редица държави и на няколко континента.

Защитничката на братя Хачатрян възропта, че в европейските заповеди за арест не се споменавало времето и мястото на извършването на престъпления, както и не се уточнявала функцията на всеки от тях - участник ли е бил, или организатор. Магистратите от Софийския градски съд прецениха, че документите са валидни и изчерпателни. Съдът отбеляза тежките обвинения срещу задържаните, заради които има риск те да се укрият. Във Франция ги грозят до 10 г. затвор.

Решението за мерките им още не е окончателно, а искането за предаването им на френските власти тепърва ще бъде разглеждано в същинска процедура по екстрадиция.

Според данните на френските разследващи, на няколко играчи, класирани над 100-то място в ранглистата на ATP, им е било платено. Те са се съгласили да манипулират мачовете си, за да се спечелят спортни залози. Споменава се за загуба на конкретни сетове.

Засегнати са около 40 турнира Challenger или Future, организирани между 2018 и 2024 г. във Франция, както други европейски страни или на други континенти като Африка и Америка.

Подозрителни залози са открити в турнир в Родез от 2023 г. Тогава Националният орган по хазарта (ANJ) и Френските игри отбелязаха аномалии в процеса на залагане относно мач на двойки на Откритото първенство по тенис в Родез.

Измамните схеми са включвали създаването на сметки при международни оператори на хазартни игри, по-специално чрез използването на "мулета". Целта е била да се правят спортни залози върху резултати, които са предварително договорени с корумпираните играчи, за да се преметнат операторите на хазартни игри и залози. Установената досега печалба от 800 хилядарки в евро може и да набъбне, подозират криминалисти.

При претърсванията у нас са иззети мобилни телефони и компютри. През следващите седмици българските съдилища ще трябва да решат дали да ги предадат на френските власти, за да са от евентуална полза на разследването.

То е започнато през май т.г. в рамките на Специализираната междурегионална юрисдикция (JIRS) на Марсилия. Арестите миналата седмица са извършени по време на съвместна операция, координирана от Еероджъст - агенцията на Европейския съюз за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Аксел Гарсиан проговори за офертите, които е получил

За оферта да загуби мача си проговаря младият тенисист от Тулуза Аксел Гарсиан. Още през 2023 г. той разказва как му е било предложено чрез социалните мрежи срещу 20 хил. евро да загуби мач на турнир в Монастир, Тунис. Отказал, защото това противоречи на принципите му.

"Това, което направих, беше да говоря директно с рефера на турнира. Показах му съобщението и той се свърза с ITF (Международната федерация по тенис, б.а.). Оттогава никога повече не са ме питали за загуба на мач или уреден мач", посочва Гарсиан пред "Франсинфо".

След отказа да загуби мач тенисистът започнал да получава обиди на мобилния си телефон. Те били насочени към него и семейството му. Имало псувни и заплахи от рода на: "Ще те намерим, ще те убием". По това време разследващите разбиват престъпна мрежа за измамни залози, начело на която бил главатар, наричан "Маестрото".