Роби Уилямс: България, вие ми дадохте всичко!

„България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви! Всичко това се превръща в магия. Това е причината да продължавам да пея, да танцувам и да се боря с моите тревоги и страхове!“

Това обяви лошото момче на британския поп Роби Уилямс, който в неделя вечер сътвори история с концерта си пред повече от 40 000 души на стадион „Васил Левски“. Легендарният певец не пропусна да поздрави от сцената и националния ни отбор по волейбол заради невероятното им представяне на световното първенство във Филипините и вицешампионското място.

Излизането му на сцената бе впечатляващо, Роби „излетя“ от голяма ракета, облечен в костюм, наподобяващ скафандър, преди да се спусне над публиката и да открие вечерта с „Rocet”. Енергията веднага заля целия стадион, а след последващата „Let Me Entertain You” изпълнителят вече бе завладял всеки един от тълпата.

От сцената Уилямс говореше за четирите си деца, за съпругата си, за деменцията на майка си и за паркинсона на баща си, за болест на своята тъща, за своите слабости и страхове. „Да стоиш пред десетки хиляди хора всяка вечер, може да бъде страшно“, сподели той. „И тогава жена ми дойде на репетиции и каза: „Роб, ти се държиш така, сякаш всичко това е нормално. Нищо, не е гарантирано. Няма гарантирано бъдеще. Няма гаранция дори какво ще се случи този следобед. Вместо да се тревожиш за бъдещето, защо не се концентрираш в настоящето? Ние всички сме в настоящето“, разказа той.

Стотици от българските звезди гледаха на живо Роби, пяха, плакаха и танцуваха с песните му.

„Скъпи Роби Факин Уилямс, вече няколко часа не мога да се освестя - сякаш ме тресна с цикламена гръмотевица, излязла право от гъ*а ти!“, написа Павел Владимиров. А Рут Колева го допълни: „След волейбола концертът беше второто най-добро шоу, което сме виждали на стадион „Васил Левски“ след АСЮС“.

През цялото време Роби общува с публиката, на няколко пъти слезе от сцената, за да поздрави феновете. Но освен моментите на откровения поп звездата не изневери и на чувството си за хумор. Нито пък на забележителните сценография и ефекти на сцената, както и бляскавите костюми, които смени.