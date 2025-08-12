СЪЛЗИ на летището! Не качиха Атиджа на самолета за САЩ

Певицата и риалити героиня Атижа не бе качена на самолета от САЩ за България.

Това попречи на засуканата брюнетка да заснеме нов видеоклип, но за щастие успя да стигне навреме за участие, което бе поела от няколко месеца.

Екип на „Телеграф" се свърза с нея, а тя ни разказа за неприятната случка, която я е разплакала. "Когато си купувах билетите, никой не спомена дори, че има такова нещо standby... На летището казаха на мен и още 4-5 човек, че ще ни качат, ако някой не дойде за полета... Много се разстроих, изпуснах си снимките на видеоклип към нова песен. Всичко беше планирано от няколко седмици, но ето. Въпреки че останалите вдигнаха скандал, пак не ни качиха“, разказва неприятната ситуация Атижа.

За нейно щастие следващ полет имало след 5 часа и там успява да се качи, а ние говорихме с нея минути преди полета.

Голямо притеснение за нея бе и мисълта, че с този гаф с полетите може да са загубили багажа. „Оу, ако това се случи, ще е наистина ужасно. Имам куфар с подаръци за Азис. Той е един от най-прекрасните хора, които съм срещала в живота си. Много го обичам. Щастлива съм и че ще успея да се прибера за участие, което поех отдавна и наистина не искам да пропускам", казва още певицата. Именно работните ангажименти карат брюнетката да се прибере в България за 4 дни, след което отново отлита за САЩ и ще си дойде окончателно у нас в началото на септември.