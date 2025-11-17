Сгащиха победителя Давид от „Биг Брадър“ с друг мъж в леглото (СКАНДАЛНО фото)

Скандална снимка на любимеца и победител в „Биг Брадър“ Давид Бет лъсна малко след големия финал в събота. На нея младежът лежи полугол на легло, завит с одеяло.

В непосредствена близост е застанало и друго разсъблечено момче, което снима. На фотоса двамата не са сами, съдейки по ръката, която небрежно се подава в кадър. Злите езици обсъждат дали ситуацията подсказва гей оргия, или просто тежка пиянска вечер, пише „България Днес“.

Междувременно новата звезда отбеляза победата с шумно чалга парти. Германецът празнува първото място в компанията на любимите си съквартиранти в една от най-известните дискотеки в Студентски град.

Там сред звучни попфолк парчета участниците поставят финала на най-голямото приключение живота си. По подобаващ звезден начин брадърите излизат на сцената на клуба, изнасяйки цяла шоупрограма. Песни, танци и мръсни кючеци са само част от представленията, с които съквартирантите веселят публиката цяла вечер. Градусът е толкова на макс, че овцата Михаела дори грабва микрофона, запявайки в чест на победителя. В музикално изпълнение се включва и първият отпаднал Мути, който уж бе спрял да се занимава с пеене поради религиозни причини.

Самият Давид също се появи на сцената с чека от 100 000 хиляди лева в ръце, още недоумяващ какво му се случва. В дискотеката той си носи и любимата закваска Лили, с която не се разделя, където и да ходи. Източници „България Днес", присъствали на джамбурето, отбелязват, че от съквартирантите липсвал само Валентин Котов, който стана втори в предаването. Дали от завист или заради непоносимост към чалгата, юристът се прибира у дома, бойкотирайки купона.

На фиестата го няма и още един важен до сърцето на първенеца човек - неговата голяма любов Наси. По всяка вероятност момичето има основателна причина да не бъде до любимия си.

Както обещава, Давид спазва думата си и цяла нощ не близва от питиетата. Самият той дълго време се бори с алкохолна зависимост, която с много воля преодолява.

Победата му изобщо не бе изненада за зрителите на най-обсъжданата къща у нас. Още от ден 1 немецът грабна сърцата на зрителите. Със своята непринуденост и чистосърдечност младежът постигна на мечтата си, доказвайки, че добротата е мощна суперсила.

„Ще си направя една хубава хлебарница у Софката", съобщи с характерния си хумор новият звезден любимец. Именно заради пекарна той влезе в шоуто, борейки се докрай.