Шеф Манчев пръсна над 30 бона за 50-годишнината на гаджето си

Любимата на шеф Иван Манчев - Ива Бека, която в последните няколко години припечелва добре като брокер на скъпи недвижими имоти, отпразнува бляскав рожден ден с огромна торта в панорамния ресторант на бившия Японския хотел. Тя е посрещнала близо 50 гости за 50-тодишнината си на последния етаж на хотела, като според запознати за бляскавото тържество са пръснати над 30 000 лева. Сметката е била платена от шеф Манчев.

Сред отбраните гости бяха не само родителите на знойната блондинка, но и най-малкият син на готвача. 6-годишният Александър е одрал кожата на прочутия си татко, като има не само ведрата му усмивка, но и големия нос. Третият син на кулинаря дойде на бял свят на 21 юли 2019 г. Бебето се роди във Варна, където живееше и работеше майката Цветомила. За нея не се знае много, тъй като тя предпочита да страни от светлините на прожекторите. Почти веднага след раждането родителите му се разделиха, като готвачът поясни, че причината са твърде различните им характери. Той обича купоните и вниманието на околните, докато Цветомила била домошарка. Малко след раздялата Манчев откри любовта с Бека, която пък имаше дългогодишна връзка с женен грък бизнесмен. Готвачът е категоричен, че тя е жената на живота му, с която иска да остарее. Ива има една дъщеря, която в момента гледаме като синоптичка в Нова Нюз.

Шеф Манчев е баща на две деца от първата си жена Марина, с която споделяха 18 години семеен живот. Заедно имат дъщеря Виктория и син Христо, който бе гадже с дъщерята на Ива. Двамата се разделиха, след като Христо замина да учи в чужбина. В момента готвачът е изцяло отдаден на развитието на новия си бизнес с кафе, след като последното предаване, в което участва – „Муха в супата”, се провали с гръм и трясък.