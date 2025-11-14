Шепот вместо песен: Тревожната истина за състоянието на Хисарския поп

Трудно говоря и много кашлям, едва промълви легендарният певец

Тежък вирус повали Хисарския поп навръх рождения му ден.

В сряда Димитър Андонов, както е истинското име на изпълнителя, навърши достолепните 84 години, но не успя истински да се зарадва на личния си празник.

"Болен съм, някакъв вирус лошо ме повали. Не знам дали е грип, или обикновена настинка, но много кашлям и трудно говоря", едва успя да промълви пред "България Днес" Хисарския поп.

Заради здравословните проблеми изпълнителят на мегахита "Дай си сърцето" отлага празничното тържество, на което първоначално планира да събере 15 от най-близките си хора.

"Нямам сили за веселба. Живот и здраве, да се оправя и пак мога да направя събиране. За мен е важно, че десетки хора се сетиха за мен и ми звъннаха да честитят. Колкото и да ми е трудно да говоря, вдигнах на всички. Хората ме уважават и няма как да ги пренебрегна", каза още пред вестника Хисарския поп.

Въпреки напредналата си възраст Андонов живее много активно и постоянно ходи по участия, като пее в продължение на часове. Не обича да се залежава и да стои сам вкъщи, а да е сред хора в купонджийска обстановка.

"Не е важно на колко години съм, а че имам сили да забавлявам хората. Продължавам да ходя по участия и усещам, че имам енергия", обича да казва за себе си певецът и музикант, с който са израснали няколко поколения.

Наскоро певецът отпразнувал имения си ден на Димитровден, като за едно денонощие му звъннали над 250 души и успял да отговори на всички.

През 80-те години на миналия век в Хисаря се заражда легендата за Хисарския поп - свещеник, прогонен да се скита по пътищата на България, който пее своите песни, забранени от социалистическия режим по това време.

Началото на своята музикална кариера поставя с кражба на пари от родителите си, с които си купува акордеон. Сам се учи да свири на него - слуша изпълненията по радиото и ги повтаря. В началото на кариерата си работи в Хисарската народна група. Прави записите си сам, с техниката в дома си, а тайно на приятели раздава аудиокасети с изпълненията си.