Последни
Популярни
Горещи

Синът на Деси Слава заряза музиката и стана строителен бос

https://hotarena.net/laifstail/sinat-na-desi-slava-zaryaza-muzikata-i-stana-stroitelen-bos HotArena.net
Румен Димитров
665
Синът на Деси Слава заряза музиката и стана строителен бос

Румен Димитров
665

Винаги съм имал влечение към това нещо, беше въпрос на време да го реализирам, сподели Майки пред "България Днес" 

Ново начинание подхвана първородният син на чалга дивата Деси Слава. 24-годишният Майки стана майстор.

Това разбираме от рекламна обява, която самият той споделя в социалните мрежи. На нея пише името на фолкнаследника и апетитните услуги, които предлага. Те включват: хидроизолация на покриви, вътрешни ремонти (мазилка, шпакловка, боядисване, поставяне на подови настилки), вертикална планировка, редене на покриви и различни ВиК услуги.

Преглеждайки официалните регистри, намираме фирмата на младежа, която е абсолютно законна. Той е един от тримата съдружници в дружеството с дял от 33%. В описанието на дълго и широко е описан предметът на дейността им: "Строителство в страната и в чужбина, строителни услуги, транспортни дейности и услуги, търговия на едро и дребно и всички незабранени от закона дейности съгласно българското законодателство".

"Винаги съм имал влечение към това нещо. Беше въпрос на време да го реализирам. Имам приятели, които донякъде са с опит. Те ми казаха: "Давай да се захващаме и да направим една хубава фирма". По този начин стартираха нещата", разказа пред "България Днес" Майки Вълков.

Като публично лице с хиляди последователи в инстаграм Майки няма да хване чука и мистрията. Той е просто управител и има майстори, които действат по ремонтите.

Неотдавна момчето мечтаеше за музикална кариера. През юли 2025 г. той дебютира на рап сцената с песента "Тънката лайстна", с която май предрече бъдещата си професия. В нея мускулягата не пропусна да включи името на популярната си майка, скандирайки: "Правя рап, нищо че съм син на Деси Слава", с което даде да се разбере, че не бленува за попфолк кариера.

"Не съм спрял да се занимавам с музика. Засега ми е само хоби, докато не започна да имам големи дивиденти. Имам готови 4 песни, само трябва да им снимам клиповете", каза младежът, който през 2024 г. стана татко на момиченце.

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.