Скандал преди „Евровизия“! Дара ли открадна песента си от Деми Ловато?

Новата баладична песен на Дара, за която се говори, че ще представи България на „Евровизия“, предизвика неочакван скандал, видя Intrigi.bg. Парчето, което феновете вече знаят под името „Нищо повече“, се радва на милион гледания и лавина от суперлативи, но покрай възторга се появи и сериозен въпрос: крадена ли е музиката?

Първоначално песента беше възприета като едно от най-искрените и емоционални творения на изпълнителката — история, вдъхновена от болезнена връзка и личен катарзис. Много слушатели я нарекоха „изповед в ритъм“, други я видяха като „саундтрак на израстването“. Но ентусиазмът бързо се помрачи, след като внимателни уши откриха твърде познати акорди и мелодична линия, напомняща на „Skyscraper“ на Деми Ловато.

Сравненията не закъсняха — в мрежата вече циркулират клипове, в които двете песни звучат една след друга, пише HotNews. И макар защитниците на Дара да настояват, че приликите са случайни и вдъхновението е просто сходно, критиците виждат в това явен плагиат.

Любопитен факт е, че под авторството на „Нищо повече“ стоят три имена — самата Дара Йотова, Анне-Джудит Стоке Вик и Мартин Клевеланд — екип, който е работил и по международни проекти. Това още повече разпалва спекулациите: дали става дума за съзнателно заимстване, или просто за случайно припокриване на музикални теми?

„Skyscraper“, написана преди повече от десетилетие, е химн за силата след разрушението — песен за човек, който се изправя, въпреки че светът му се срутва. Дара пее за сходни емоции — за болка, прошка и оцеляване. Но когато и звученето, и посланието са толкова близки, не е чудно, че мнозина питат: ще излезем ли на сцената на „Евровизия“ с чужда мелодия?

Докато едни аплодират гласа ѝ и драматизма в изпълнението, други настояват, че България заслужава да бъде представена с нещо изцяло оригинално. Истината обаче ще излезе наяве само ако се чуе експертно становище — дали „Нищо повече“ е просто вдъхновено, или наистина „взето назаем“.