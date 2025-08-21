Скандал в „Диви и красиви“: Ренета излъгала, че е лекар за рейтинг

„Лъжата в „Диви и красиви“ е още един пирон в ковчега на доверието между лекар и пациент“, отсече д-р Дарислав Николов пред „България Днес“. Поводът за неговото разочарование са неверните думи на една от участничките в романтичното риалити Ренета Маджарова, която се представя за лекар, а всъщност е лекарски асистент.

Д-р Дарислав Николов е на финалната права на специализацията си по анестезиология в „Пирогов“, а да става анестезиолог решава в трети курс, защото изучаваните предмети му се отдават. Заради любовта и уважението към работата взима присърце лъжата на Ренета в риалитито. Медикът няма време да гледа предавания и за неточността научава от свой приятел. В социалните мрежи младият доктор разобличи Ренета, като публикува целия разговор с изненаданата брюнетка. Тя призна за лъжата и се оправда с това, че по телевизията се търси сензация.

„Никой не асоциира лекарската професия с любовно предаване. И защо участниците не попитаха Рени какъв лекар е всъщност? Тогава щяхме да разберем дали лъжата щеше да се задълбочи“, обяснява Дарислав.

„Независимо, че има феноменални специалисти, все пак обществото се съмнява в способностите на докторите. Подобна неистина е срам за лекарското съсловие и това на лекарските асистенти“, категоричен е специализантът по анестезиология. Той вярва, че трябва да се потърси отговорност не само на човека, който изрича лъжата, но и на продукцията, която стои зад него.

Д-р Николов смята, че популярността на подобни псевдолекари може да е в ущърб на хората, а социалните мрежи подстрекават такива злоупотреби. В миналия сезон на „Диви и красиви“ една от участничките - рускинята Арина Осипова, се представи за дерматолог и след напускането на формата предлагаше евтини процедури по инжектиране на ботокс и филъри. Впоследствие тя вкара 27 жени в „Пирогов“ с усложнения, едната от които стига до ботулизъм. Оказва се, че Осипова няма лекарско образование, а само изкарани козметични курсове, и работи с нелегално вкарани в България материали.