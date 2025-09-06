Слуховете са верни - да! БРАД ПИТ е в София

Слуховете са верни - да! - написа Иван Колев, директор на известната кастинг агенция

Холивудската звезда Брад Пит е в София! Това твърди известна кастинг агенция, набираща статисти за нов филм, в който холивудската звезда ще играе главна роля.

"Слуховете са верни - да! Брад Пит е тук!", написа директорът на агенцията Иван Колев във фейсбук група за кастинги. Агенцията пуска обява за търсене на свежи лица за продукцията. Участниците трябва да са на възраст от 16 до 30 години за участие във филма, в който ще се снима и Брад - един от най-желаните и търсени холивудски актьори.

"Момчета и момичета, стартираме снимки на 19.09", оповестяват от дружеството. Оттам обаче не разкриват нито заглавието, нито жанра, нито останали участници от лентата, в която Брад Пит ще влезе в главната роля според агенцията.

Стотици хора звънят на номера от обявата с надеждата да се докоснат до идола си. Не всички обаче вярват на информацията: "Да бе да, Брад в България, мечтайте си", пише с насмешка един от потребителите.

"Няма защо просто ей така да пльокнем снимка, без да е достоверно и да публикуваме обява в група с 20 000 последователи и да лъжем. Просто не е логично", отговарят от студиото.

Това не е първата спекулация, че легендарният актьор от "Бандата на Оушън" е на родна земя. В последно време в медиите периодично се появяват новини, че Пит е навестил страната ни. Първоначално се смяташе, че легендата е в Белоградчик, където снима сцени от филм сред Белоградчишките скали. Хиляди граждани тръпнеха в очакване да зърнат чаровника, но без успех. Тогава "България Днес" потърси кмета на града Боян Минков, който заяви, че общината е подписала договор за конфиденциалност и са задължени да мълчат. Твърдение, което само по себе си подсказва, че слуховете може и да са истина.

Според информация на местни издания бившият на Анджелина Джоли е бил в Белоградчик за един ден заради новата лента. Дори се наложило да бъде демонтирана сцената на "Опера на върховете" за заснемането на планираните сцени. Посочва се, че носителят на "Оскар" за "Имало едно време в "Холивуд" е кацнал в Белград и се е придвижил до Северозапада с кола.

По други данни Брад се е срещнал със самия кмет на Белоградчик Боян Минков. Заради подписания договор за конфиденциалност той обаче отказа да разкрие каквото и да било за звездата. Така и не стана ясно бил ли е актьорът от "Мистър и мисис Смит" край Белоградчишките скали, или не.

Снимки на уникалната местност, поместени в социалните мрежи, бяха предизвикали възторга и на милиардера Илон Мъск през 2022 година. Тогава се заговори, че магнатът и бивш съветник на американския президент Доналд Тръмп може и да дойде в България да ги види. Това не стана, но пък регионът си направи добра безплатна реклама у нас и по света.

Дали Брад Пит е у нас също не е сигурно. Нищо чудно и неговото име да се използва за пиар и реклама. Дълго време кариерата на секссимвола на Холивуд Брад, особено след скандалния му развод с Анджелина Джоли, беше в застой. За радост лека-полека красавецът се завръща под светлините на прожекторите. Тази година програмата на мегазвездата включва участие в снимките на "Ездачите" - филм, в които се разказва за мъж, преместил се със семейството си в Ирландия, който търси изчезналата си съпруга.

Пит отново набра популярност със състезателната драма "Ф1", която окупира класациите за най-гледаните филми.

Дълги години Брад е сред най-желаните мъже в света. След тежката си раздяла с Анджелина Джоли, с която имат 6 деца, артистът най-после е щастлив. 61-годишният актьор е лудо влюбен в новата си изгора - 35-годишната Инес де Рамон, която е фитнес инструктор и дизайнер.